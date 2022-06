Non solo acquisti. L'Inter sta lavorando sul fronte cessioni per poi reinvestire il denaro e completare l'organico a disposizione di Simone Inzaghi e renderlo ancora più competitivo.

La cessione più illustre potrebbe riguardare Milan Skriniar, che sarebbe pronto a dire al Paris Saint Germain. Il club parigino sarebbe disposto ad accontentare sia il club nerazzurro offrendo una cifra attorno ai 60 milioni di euro più bonus, sia il calciatore (che dovrebbe percepire un ingaggio da circa nove milioni di euro a stagione). L'Inter ha già pronte le alternative, con Bremer che resta il primo nome della lista, ma anche altre candidature importanti come quelle di Nikola Milenkovic e Francesco Acerbi.

Inter, Monza e Atalanta su Pinamonti

L'altra cessione importante potrebbe riguardare l'attacco ed in particolare Andrea Pinamonti, che dopo l'ottima annata ad Empoli, è pronto a confermarsi anche nella prossima stagione. L'attaccante nerazzurro sarebbe nel mirino del Monza e soprattutto dell'Atalanta, a caccia di un bomber di livello per sostituire il partente Luis Muriel. Stando alle ultime notizie di Calciomercato, il bomber ex Empoli preferirebbe un approdo in quel Bergamo e lavorare sotto la guida di Gasperini. I due club hanno ottimi rapporti come dimostra l'affare Gosens effettuato nella precedente sessione invernale di calciomercato.

Le due possibili cessioni di Skriniar e Pinamonti, unite a quelle degli esuberi come Lazaro e Dalbert, potrebbero portare nelle casse nerazzurri quasi 100 milioni di euro.

C'è inoltre da monitorare il futuro di Denzel Dumfries, che nonostante tali uscite potrebbe lasciare Milano. Infatti, con un'offerta attorno ai 30-35 milioni di euro, l'Inter potrebbe decidere di prendere in considerazione la cessione dell'esterno olandese, nel mirino di Bayern Monaco, Chelsea e Barcellona.

Inter, programmate le visite mediche di Asllani

Dopo Mnykitharyan dalla Roma, l'Inter sta per piazzare il suo secondo colpo per la mediana. Infatti sarebbe in dirittura d'arrivo l'acquisto di Asllani dall'Empoli: il regista albanese, che dovrebbe arrivare a Milano per una cifra attorno ai 12-15 milioni di euro, rappresenterebbe la pedina mancante per la mediana di Inzaghi, ovvero il vice-Brozovic, figura che nella passata stagione è mancata durante l'assenza del croato.

Con l'arrivo di Asllani, l'Inter potrebbe decidere di completare la mediana con la conferma di Roberto Gagliardini, che sarebbe apprezzato da Inzaghi. Nonostante il forte interesse di club come Torino e Fiorentina, il centrocampista italiano potrebbe continuare la sua esperienza con la maglia nerazzurra.