Andrea Pinamonti infiamma il mercato dell'Inter. Dopo l'ottima stagione disputata con la maglia dell'Empoli di Andreazzoli, l'attaccante ha attirato su di se l'interesse di molti club italiani.

Duello Monza-Atalanta per Pinamonti

Oltre al forte interesse del Monza di Adriano Galliani ci sarebbe anche quello dell'Atalanta di Gasperini, che dopo una stagione sotto le aspettative e senza la qualificazione alle competizioni europee, vuole rilanciarsi attraverso un mercato importante. L'Inter chiede una cifra attorno ai 20 milioni di euro per cedere il calciatore, che gradirebbe una possibile avventura in quel di Bergamo.

Il club bergamasco non ha ancora affondato il colpo e potrebbe farlo solo in caso di cessione di Luis Muriel; infatti, l'attaccante colombiano sarebbe vicino alla cessione con il Marsiglia, pronto a offrire 15 milioni di euro per chiudere definitivamente la trattativa.

Inter, interesse del Siviglia per Sanches

Pinamonti non è il solo attaccante che potrebbe salutare l'Inter. Infatti, anche Alexis Sanches è al passo addio: il Nino Maravilla dovrebbe salutare a fine stagione, visto il poco spazio che avrebbe nel nuovo corso di Inzaghi, pronto a puntare sul tandem Lukaku-Lautaro.

Il cileno potrebbe così sbarcare in Spagna, con il Siviglia che sarebbe interessato alle sue prestazioni. Nella prossima settimana Sanches potrebbe discutere la risoluzione consensuale con l'Inter per poi trasferirsi in un nuovo club.

Restano infine in bilico le posizioni di Edin Dzeko e del "Tucu" Correa, i quali con il ritorno di Lukaku e il possibile arrivo di Dybala, potrebbero lasciare Milano.

Inter, possibile offerta dello United per De Vrij

Le possibili cessioni in casa Inter riguarderebbero anche la difesa. Infatti, oltre a Milan Skriniar che sembrerebbe vicino al Paris Saint Germain, anche il futuro di Stefan De Vrij resta in bilico.

Il centrale olandese sarebbe nel mirino di diversi club di Premier League, in particolare del Manchester United del neo tecnico Ten Haag, pronto a riportare i Red Devils ai vertici del calcio inglese ed europeo. La società inglese potrebbe decidere di mettere sul piatto quei 20 milioni che potrebbero convincere l'Inter a lasciar partire De Vrij.

Una possibile cessione dell'olandese obbligherebbe i nerazzurri aa effettuare almeno due colpi per completare il pacchetto arretrato a disposizione di Simone Inzaghi. Bremer resta l'obiettivo numero uno, ma occorre fare attenzione anche alla candidatura di Nikola Milenkovic, che per una cifra attorno ai 18-20 milioni di euro, potrebbe salutare la Fiorentina. La cessione del serbo non sarebbe da escludersi, in quanto i Viola starebbero sondando diversi profili per la difesa come Samuel Umtiti, in uscita dal Barcellona.