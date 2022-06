Il futuro di Denzel Dumfries potrebbe essere lontano dall'Inter. Vista la possibile permanenza di Bastoni e Skriniar, il laterale olandese potrebbe essere il big da sacrificare per reinvestire il denaro e completare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi.

Dopo il forte interesse del Bayern Monaco, sul terzino nerazzurro si sarebbero fatti avanti altri due top club ovvero il Barcellona, che vuole ritornare ai vertici del calcio spagnolo ed europeo, ed il Chelsea, pronto a battagliare per la Champions e la Premier League.

Partiamo dai blaugrana. Il club catalano è a caccia di un esterno destro che possa dare ampiezza al gioco di Xavi: per questo, avrebbe messo nel mirino Dumfries che viene valutato dall'Inter attorno ai 40 milioni di euro.

Il Barca potrebbe mettere sul piatto il cartellino di Menphis Depay come parziale contropartita tecnica per abbassare le richieste dei nerazzurri, che però vorrebbero incassare solo cash.

Molto più semplici sarebbero i dialoghi con il Chelsea, in quanto con i Blues, la dirigenza interista starebbe trattando il ritorno di Romelu Lukaku. Pare difficile che l'Inter possa inserire nella trattativa per il bomber belga il cartellino di Dumfries, ma il club londinese potrebbe anche decidere di formulare un'offerta cash per convincere i nerazzurri e aumentare così il tasso tecnico e fisico delle corsie a disposizione del tecnico Thomas Tuchel.

Inter, i possibili sostituti: da Lazzari a Singo

In caso di addio di Dumfries, l'Inter valuta alcuni profili per sostituirlo.

Uno dei nomi seguiti dal direttore sportivo Giuseppe Marotta, è quello di Manuel Lazzari, pupillo di Simone Inzaghi alla Lazio. Dopo una prima fase di adattamento al gioco di Sarri, l'esterno italiano è diventato titolare e ora è uno dei punti fermi per il tecnico toscano. Solo di fronte ad un'offerta attorno ai 20 milioni di euro, la società di Claudio Lotito potrebbe decidere di lasciar partire Lazzari.

Altro nome da prendere in considerazione è quello di Wilfried Singo, autore di un ottimo campionato con il Torino. L'esterno ivoriano viene valutato almeno 20-25 milioni di euro dal club granata; inoltre, sarebbe nel mirino di diversi top club di Premier League come il Tottenham di Antonio Conte.

Inter, Satriano la carta per arrivare ad Asllani

Oltre alle possibili cessioni, l'Inter sta lavorando sul fronte acquisti per puntellare l'organicodi Simone Inzaghi.

Per il vice Brozovic, il nome più caldo sarebbe quello di Asllani, centrocampista albanese che si è messo in luce con la maglia dell'Empoli. Il club toscano chiede almeno 10-15 milioni di euro per lasciar partire il regista classe 2001.

L'Inter potrebbe così giocarsi una carta per agevolare la trattativa, ovvero il cartellino di Satriano, che piace molto al club toscano a caccia di un nuovo attaccante, visto il ritorno a Milano di Andrea Pinamonti.

Satriano sarebbe nel mirino anche di alcuni club francesi come Nizza e Marisiglia, ma il suo futuro potrebbe essere in Italia all'Empoli, con l'Inter che si assicurerebbe le prestazioni di Asllani, anticipando la concorrenza di club importanti come il Newcastle.