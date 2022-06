.La Juventus sta cercando sul mercato diversi rinforzi a centrocampo e per l'attacco. Per la mediana, secondo le indiscrezione delle scorse ore, i nomi osservati paiono essere quelli di Gundogan e Tielemans, mentre per il settore offensivo quelli di Berardi e Arnautovic

Juventus, a centrocampo piacerebbero i nomi di Gundogan e Tielemans

La ricerca di un centrocampista per la Juventus prosegue giorno dopo giorno. I bianconeri, starebbero trattando da settimane con Paul Pogba, ma qualora il francese non dovesse arrivare a Torino, Cherubini potrebbe dirottare il suo sguardo su uno tra Ilkay Gundogan o Youri Tielemans.

Il calciatore tedesco andrà in scadenza di contratto con il Manchester City nel 2023 e il progetto di ringiovanimento messo in atto dalla compagine inglese, lo avrebbe fatto finire sul banco dei partenti per questa estate. Secondo quanto riportato dal portale tedesco Bild, oltre ai bianconeri, sul mediano classe '90 ci sarebbe anche il Barcellona: il costo del suo cartellino si aggirerebbe intorno ai 30 milioni di euro.

Il calciatore belga classe '97 risulterebbe in uscita dal Leicester. In una recente intervista, il centrocampista, ha parlato così del suo futuro: "Un trasferimento non è da escludere, ma potrei anche rimanere. Chiaramente devi ascoltare e prendere in esame anche altre opportunità, devi guardare alla tua carriera e prendere decisioni.

Per un calciatore la cosa più importante è giocare, a volte puoi cambiare perché c'è un grande progetto sul tavolo. Starà a me prendere la decisione". Juventus e Chelsea sarebbero dunque alla finestra per Tielemans da tempo, in attesa di sviluppi.

Juventus, per Berardi ci sarebbe la concorrenza della Roma

La Juventus, oltre al centrocampista, cercherebbe rinforzi anche per il reparto d'attacco.

La società bianconera starebbe attendendo una risposta definitiva da Angel Di Maria, che qualora scegliesse un'altra piazza, darebbe il via libera a Cherubini per lanciare l'offensiva nei confronti di Domenico Berardi. L'esterno in forza al Sassuolo però, piacerebbe anche alla Roma di José Mourinho, che in lui vedrebbe l'erede di Nicolò Zaniolo, qualora quest'ultimo dovesse partire.

Oltre a Berardi, per il settore offensivo, la Juventus osserverebbe altri profili, come quello di Marko Arnautovic. L'austriaco classe '89 del Bologna potrebbe gradire l'idea di vestire la maglia della Juventus nella prossima stagione.