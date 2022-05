Alla fine della stagione della Juventus mancano solo tre partite: la finale di Coppa Italia con l'Inter e le ultime due giornate di campionato contro Lazio e Fiorentina. Nel frattempo la società bianconera si sta attivando in vista del calciomercato estivo, sia in uscita che in entrata.

Sulla lista degli obiettivi di Cherubini ci sarebbero segnati diversi profili interessanti, il primo dovrebbe essere quello del laziale Milinkovic-Savic, ma piacerebbe anche il romanista Zaniolo.

Gli elementi in uscita

Partendo dalle possibili operazioni in uscita, il futuro di Giorgio Chiellini non dovrebbe essere a Torino, il difensore livornese potrebbe rescindere il contratto con la Juventus per provare un'esperienza professionale negli Stati Uniti.

Occorre poi valutare la situazione di Federico Bernardeschi, che potrebbe non prolungare il contratto coi bianconeri: in tal senso la Lazio potrebbe essere interessata a lui.

Anche Adrien Rabiot e Arthur Melo potrebbero lasciare Torino in estate in caso di offerte interessanti, liberando quindi spazio per l'arrivo di nuovi elementi a centrocampo.

Per quanto riguarda l'attacco ci potrebbero essere grandi manovre: già certo è l'addio di Paulo Dybala, che sarà libero a parametro zero dal 1° luglio. Andranno poi valutate le situazioni di Alvaro Morata e di Moise Kean, entrambi attualmente a Torino in prestito rispettivamente dall'Atletico Madrid e dall'Everton.

Il primo obiettivo a centrocampo dovrebbe essere quello di Milinkovic-Savic

La società bianconera vorrebbe regalare a Massimiliano Allegri dei colpi importanti per tornare a primeggiare in campionato e in Champions League. Il primo obiettivo sulla lista di Cherubini sarebbe Sergej Milinkovic-Savic, il centrocampista serbo avrebbe un valore di mercato di circa 70 milioni.

L'alternativa potrebbe essere Luis Alberto, anche lui della Lazio. Il club bianconero potrebbe fare anche un tentativo per riuscire ad arrivare a Paul Pogba, non rinnoverà il contratto in scadenza a fine giugno con il Manchester United, su di lui però c'è da battere la forte concorrenza del Psg, che pare in vantaggio nei confronti dei bianconeri.

In attacco piacerebbe il romanista Nicolò Zaniolo, il giocatore avrebbe tutte le qualità tecniche per cambiare il volto offensivo alla Juventus in vista della prossima stagione e potrebbe lasciare la Roma per circa 40 milioni.