Le uniche due certezze per l'attacco della Juventus della prossima stagione sono rappresentate da Dusan Vlahovic e Federico Chiesa: il resto del reparto offensivo bianconero è ancora tutto da inventare.

In attesa che emergano scenari più chiari riguardo al possibile arrivo di Di Maria, mister Allegri ha chiesto almeno un altro colpo in attacco: per il ruolo di vice Vlahovic vuole un giocatore esperto di sicuro affidamento e che possa giocare sia da spalla che da vice al bomber serbo, ma tutto dipenderà dalle eventuali partenze di Alvaro Morata e di Moise Kean.

Il futuro di Morata e Kean

Il mercato in attacco della Juventus ruota tutto intorno al destino di Alvaro Morata e di Moise Kean, entrambi al momento lontani dalla permanenza a Torino per diverse ragioni.

Morata non ha mai nascosto il desiderio di restare sotto la Mole, come hanno testimoniato anche i messaggi che lo spagnolo ha lanciato attraverso i suoi canali social per tutta la stagione scorsa. Il numero 9 bianconero si trova benissimo a Torino, ma l'unico scoglio è rappresentato sul possibile riscatto da parte della Juventus, i bianconeri non vorrebbero versare i 35 milioni richiesti dall'Atletico Madrid per il suo cartellino, cifra ritenuta eccessiva dalla dirigenza bianconera. La Juve non intende offrire oltre i 20 milioni, cifra ritenuta invece insufficiente dai "Colchoneros", i contatti continuano, ma l'accordo appare molto complicato.

Per quanto riguarda invece Moise Kean, la Juventus potrebbe anticipare di un anno il riscatto obbligatorio (previsto per giugno 2023) dall'Everton, ma per cedere il giocatore a un'altra squadra interessata.

Secondo le ultime indiscrezioni dei media italiani, l'attaccante italiano potrebbe essere proposto come pedina di scambio con l'Atletico Madrid nella trattativa per il riscatto di Alvaro Morata. Ovviamente non è detto che il club spagnolo accetti tale idea.

I nomi per il vice-Vlahovic

Se non dovessero essere confermati nè Morata nè Kean, la Juventus dovrà necessariamente intervenire sul mercato per colmare questo vuoto.

Tra i possibili nomi individuati da Cherubini per puntellare l'attacco, il sogno sarebbe Gabriel Jesus: il contratto dell'attaccante con Manchester City scadrà nel 2023, resta però una pista complicata per gli alti costi dell'operazione. Diverso è il discorso per Luis Muriel dell'Atalanta, più accessibile economicamente ma vi sarebbe un po' di differenza tra la richiesta degli orobici e l'offerta dei bianconeri, tuttavia l'arrivo del centravanti colombiano classe 1991 non appare impossibile.

I nomi degli altri candidati in lizza per il ruolo di vice-Vlahovic sarebbero Arkadiusz Milik del Marsiglia e Marko Arnautovic del Bologna, due giocatori esperti in grado di far rifiatare il serbo. Per ora sono solo di indiscrezioni: non è stata recapitata ancora nessuna offerta ufficiale.

Un altro nome che circola da qualche giorno in orbita bianconera è quello di Giovanni Simeone del Cagliari.