Secondo alcune indiscrezioni il Milan potrebbe arrivare a investire sul mercato estivo oltre 100 milioni di euro per rinforzare tutti i reparti, dalla difesa all’attacco. La dirigenza rossonera avrebbe in mente una serie di colpi e nelle prossime settimane si potrebbe assistere adofferte importanti per giocatori di livello, tra i quali Zaniolo e Bremer. Ma il Diavolo, probabilmente, non si limiterà a soli due acquisti, perché ci potrebbero essere altri colpi dopo la conquista dello scudetto, al fine di soddisfare le richieste di Stefano Pioli.

Una difesa di ferro

Se Tomori e Kalulu, col rientro di Kjaer, saranno la base dalla quale partire, la dirigenza rossonera sta prospettando almeno un colpo in difesa: l’interesse di Maldini e Massara pare puntato fortemente su uno tra Bremer o Botman, senza escludere del tutto l’ipotesi che possano entrambi approdare a Milanello. Il difensore brasiliano del Torino ha un valore che supera i 30 milioni di euro e la concorrenza per il classe ’97 è agguerrita, con Inter e Tottenham sulle sue tracce. Bremer, però, preferirebbe rimanere in Italia e la dirigenza rossonera potrebbe piazzare un’offerta già nelle prossime ore, puntando anche sull’ottimo rapporto con la dirigenza granata. Per Botman, invece, la strada sembra più percorribile, col difensore olandese che ha espresso più volte la volontà di vestire la maglia rossonera.

Il classe 2000 sarebbe un grande colpo anche in prospettiva futura, poiché in lui si vedono grandi potenzialità che potrebbe sviluppare rapidamente sotto la direzione di Pioli ed il controllo di Maldini. Un accordo di massima con il Lille è stato trovato su una base intorno ai 30 milioni di euro e non è escluso che già nelle prossime ore si possa assistere ad una grande accelerata per portare Botman a Milano.

Centrocampo e attacco potrebbero essere rinforzati

Il giocatore più vicino al club rossonero in questo momento pare essere il centrocampista del Lille Renato Sanches, pronto a sostituire l’ormai ex Kessie.

Ma la dirigenza rossonera non si limiterà a un solo colpo, con gli occhi che sono puntati anche sul centrocampista della Roma Nicolò Zaniolo: il giovane classe ’99, infatti, potrebbe lasciare la capitale per una cifra intorno ai 35 milioni di euro, che il Milan sarebbe disposto a pagare per garantirsi le prestazioni future del centrocampista italiano.

Se non dovesse arrivare Zaniolo, il Milan potrebbe ripiegare fortemente su un doppio acquisto: De Ketelaere e Noa Lang, infatti, potrebbero essere prelevati dal Bruges per una cifra complessiva intorno ai 50 milioni di euro.