In vista dell'inizio del calciomercato il Milan si starebbe muovendo per Nicolò Zaniolo, talento della Roma decisivo nella finale della Conference League vinta contro il Feyenoord. Dopo un forte interesse della Juventus per il numero 22 capitolino, il Diavolo starebbe provato a intavolare una trattativa con la Roma.

Stando alle ultime indiscrezioni di Calciomercato, i rossoneri avrebbero formulato la prima offerta per Zaniolo: un'offerta attorno ai 25 milioni di euro più il cartellino di Alexis Saelemaekers, come parziale contropartita tecnica. La Roma non è interessata a trattare a queste cifre e solo di fronte a un'offerta attorno ai 45-50 milioni di euro potrebbe sedersi al tavolo per trattare una eventuale cessione.

Oltre Zaniolo, il Diavolo starebbe monitorando altri profili come l'olandese Noa Lang. Come la Roma, anche il Club Brugges non fa sconti: infatti, il club belga chiede almeno 22-25 milioni di euro per lasciar partire il suo numero 10.

Interesse per De Keteleare

Oltre ad un acquisto importante per la trequarti, il Milan lavora per puntellare l'attacco a disposizione di Stefano Pioli.

Nonostante l'arrivo ormai certificato di Origi, i rossoneri sono a caccia di un altro attaccante, in attesa di comprendere il futuro di Zlatan Ibrahimovic, che dovrebbe restare ai box per circa 6-8 mesi complice un grave infortunio al ginocchio.

Tra i tanti nomi seguiti dal duo Maldini e Massara, ci sarebbe anche quello di Charles De Ketelaere, attaccante belga in forza al Club Brugge, che come Lang sarebbe da diverso tempo nel mirino dei rossoneri.

Stando alle ultime notizie di calciomercato, il Diavolo potrebbe affondare per il classe 2001 nelle prossime settimane. Il Brugge non fa sconti e chiede una cifra attorno ai 20-30 milioni per lasciar partire il promettente attaccante belga.

Milan, possibile interesse del Monza per Calabria

Il Monza di Adriano Galliani e Silvio Berlusconi ha da poco conquistato la promozione in Serie A e si prepara a un mercato importante per mantenere la massima categoria.

Per questo, per la difesa, la società brianzola starebbe osservando con grande attenzione la situazione di Davide Calabria, difensore laterale del Milan e autore di una grande stagione coi rossoneri. Pare difficile che il Diavolo possa privarsi di un elemento così importante per le idee tattiche di Pioli. Molto però dipenderà dalla volontà del calciatore, nell'intraprendere una nuova esperienza da protagonista o di continuare con i rossoneri.