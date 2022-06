Nella prossima stagione, la Juventus conta di recuperare Federico Chiesa. Il numero 22 juventino è reduce dall'infortunio al ginocchio accusato a gennaio. Federico Chiesa, in questi giorni, è a Torino e sta svolgendo la riabilitazione. Nella giornata di ieri, 31 maggio, il numero 22 juventino ha aggiornato i suoi tifosi su come procede il suo recupero. Le notizie sono buone, perché Chiesa ha ripreso a correre sui campi del JTC. Inoltre, il numero 22 juventino ha scritto: "Ci siamo". Dunque, il rientro di Federico Chiesa si sta avvicinando, anche se, chiaramente, non verrà corso nessun rischio.

Il ritorno dell'esterno classe 97 dovrebbe avvenire intorno al mese di ottobre.

Chiesa non vede l'ora di giocare con Vlahovic

La Juventus, nella prossima stagione, baserà il suo attacco su Dusan Vlahovic e Federico Chiesa. Loro due saranno gli uomini su cui punterà Massimiliano Allegri. Ma per vederli insieme bisognerà attendere l'autunno, poiché il numero 22 juventino è ancora in fase di recupero. Dunque, inizialmente, l'attacco della Juventus sarà sulle spalle di Dusan Vlahovic. Per questo motivo, i bianconeri stanno cercando anche altri attaccanti e, in particolare, si starebbero concentrando su Angel Di Maria. Ma l'aspettativa dei sostenitori della Juventus è quella di vedere presto in campo Vlahovic e Chiesa, visto che i due giocatori hanno già un'ottima intesa maturata ai tempi della Fiorentina.

I due ragazzi hanno un bel legame anche fuori dal campo, come dimostrano gli scatti pubblicati lo scorso weekend sui social. Infatti, Chiesa e Vlahovic sono stati insieme a Montecarlo per assistere al Gran Premio di Formula uno. Proprio in questa occasione, il numero 22 juventino ha confidato di non vedere l'ora di giocare con Vlahovic.

La Juventus celebra Chiesa

Lo scorso gennaio, per la Juventus, è stato un duro colpo perdere Federico Chiesa. Il numero 22 bianconero è uno degli uomini più talentuosi a disposizione di Massimiliano Allegri e la sua assenza si è fatta sentire. Adesso, la speranza è di averlo quanto prima a disposizione perché con la sua classe è un giocatore in grado di spostare gli equilibri.

Chiesa è entrato nella fase finale del suo recupero, anche se mancano ancora molti step. Un importante passo è stato compiuto nella giornata di ieri 31 maggio, quando Chiesa è tornato a correre sui campi della Continassa.

La Juventus, tramite Twitter, ha proprio voluto celebrare il ritorno in campo del suo numero 22: "Può una semplice corsa emozionare? Sì", ha scritto la Juventus. Adesso non resta che attendere i prossimi passi per rivedere finalmente il giocatore classe 97 in campo ad esultare con la maglia della Vecchia Signora.