Per il Milan, sul fronte centrocampo, è diventata complicata la pista che porta a Renato Sanches: infatti sul centrocampista portoghese si sarebbe mosso il Paris Saint Germain, pronto a un'offerta attorno ai 25-30 milioni per superare i rossoneri e accontentare il Lille. Per questo, il Diavolo sta sondando diversi profili alternativi per sostituire Kessie e puntellare la mediana a disposizione di Pioli.

Torna di moda il nome di Veretout

Tra i nomi seguiti da Maldini e Massara, ci sarebbe ancora quello di Jordan Veretout, centrocampista francese in uscita dalla Roma, visto il rapporto che non è mai sbocciato con Josè Mourinho.

Inoltre l'arrivo di Nemanja Matic nella Capitale toglierà ancora più spazio al francese, che sarebbe pronto a una nuova avventura. Il club giallorosso sarebbe pronto a un'eventuale cessione e con un'offerta attorno ai 10-15 milioni di euro, l'affare potrebbe sbloccarsi.

Oltre a Veretout, il Diavolo monitora anche la candidatura di Cristante, che rispetto al francese ha un ruolo centrale nello scacchiere tattico di Mourinho. Per questo una sua cessione potrebbe avvenire solo attraverso un'offerta molto importante.

Un altro nome da prendere in considerazione è infine quello di Enzo Fernandez del River Plate, che già nelle scorse sessioni di Calciomercato era stato accostato ai rossoneri.

Milan, Romagnoli sempre più vicino alla Lazio

L'avventura al Milan di Alessio Romagnoli sta per concludersi. Dopo il mancato rinnovo contrattuale, il capitano rossonero sarebbe pronto a trasferirsi alla Lazio, che da molti mesi è sulle sue tracce per puntellare la retroguardia a disposizione di mister Sarri.

Stando alle ultime indiscrezioni, il club biancoceleste avrebbe offerto un contratto da 2,5 milioni di euro più un ruolo da assoluto protagonista nel progetto dell'allenatore toscano.

Con l'addio di Romagnoli, il Milan dovrà così puntellare il pacchetto di centrali a disposizione di Pioli.

In attesa di comprendere l'evolversi della trattativa per Botman, nel mirino anche del Newcastle e soprattutto del Paris Saint Germain, i rossoneri starebbero sondando il terreno per alcuni difensori del campionato italiano come Pablo Marì, centrale spagnolo dell'Udinese, e soprattutto Francesco Acerbi, in forza proprio alla Lazio. I possibili arrivi in biancoceleste di Romagnoli e Casale, uniti a un rapporto non eccezionale con la tifoseria, potrebbe spingere il centrale italiano lontano dalla Capitale.