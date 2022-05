L'Inter potrebbe essere una delle grandi protagoniste della prossima sessione estiva di Calciomercato, che partirà ufficialmente il 1 luglio. Non solo in entrata, visto che la società nerazzurra sarà molto attiva anche sul fronte cessione per sfoltire la rosa e fare cassa con quei giocatori che non rientrerebbero nei piani di Simone Inzaghi. Tra questi ci sarebbe Roberto Gagliardini, che non ha trovato molto spazio in questa stagione e potrebbe lasciare per giocare con maggiore continuità. Il suo futuro potrebbe essere in rossoblù, visto che su di lui avrebbe messo gli occhi il Bologna.

Anche il Milan ha cominciato a lavorare sul mercato per difendere il titolo conquistato poco più di una settimana fa. Una delle priorità sarà rinforzare il centrocampo e per questo potrebbe tornare di moda un vecchio "pallino". Si tratta di Jordan Veretout, in uscita dalla Roma e già accostato ai rossoneri nelle scorse sessioni di calciomercato.

Bologna su Gagliardini

Uno dei giocatori che potrebbe lasciare l'Inter è Roberto Gagliardini. Il centrocampista non sembra rientrare nei piani di Simone Inzaghi, nonostante gli addii imminenti di Matìas Vecino, in scadenza di contratto, e Arturo Vidal, pronto a rescindere il contratto. Il classe 1994 ha trovato poco spazio quest'anno, avendo collezionato 18 presenze in campionato, con due reti all'attivo.

Il possibile arrivo di Mkhitaryan rischia di restringergli ulteriormente gli spazi. Per questo il giocatore si sta guardando intorno e su di lui avrebbe messo gli occhi il Bologna, che vuole alzare l'asticella e costruire una rosa competitiva per l'Europa.

La valutazione di Gagliardini si aggira tra gli 8 e i 10 milioni di euro ma le due società starebbero pensando anche di intavolare uno scambio alla pari.

Nell'affare, infatti, potrebbe essere inserito Marko Arnautovic, che andrebbe a ricoprire in nerazzurro il ruolo di bomber di scorta, dopo aver fatto molto bene in rossoblù con 14 reti messe a segno nell'ultimo campionato.

Veretout di nuovo nel mirino del Milan

Anche il Milan ha cominciato a lavorare per rinforzarsi sul mercato.

In orbita rossonera sembra essere tornato il nome di Jordan Veretout, già accostato nelle scorse sessioni di calciomercato. Adesso la Roma sembra pronta a discutere della sua cessione vista la grande abbondanza in quel reparto, con il francese che spinge per andare via, non rientrando nei piani di José Mourinho. Anche la valutazione non è eccessiva, visto che si aggira sui 10 milioni di euro. Nell'affare potrebbe essere inserito il cartellino di Rade Krunic più un piccolo conguaglio economico.