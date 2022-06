La Juventus potrebbe potenziare il reparto difensivo con l'acquisto di Lenglet, centrale in uscita dal Barcellona e Bellerin, terzino francese dell'Arsenal.

Juventus, si cercano rinforzi in difesa: Lenglet per il centro, Bellerin per la fascia destra

La Juventus nella finestra di Calciomercato estiva che inizierà il primo di Luglio, si è prefissata un obiettivo ben preciso, quello di rinforzare il settore difensivo. Tra i tantissimi i nomi che vengono accostati alla compagine bianconera, oggi se ne sarebbero aggiunti altri due, parliamo di Clément Lenglet ed Héctor Bellerin.

Per quello che concerne Lenglet, lo stopper francese in forza al Barcellona non rientrerebbe nei piani strategici della formazione blaugrana, che vorrebbe venderlo per poi lanciare l'assalto a Koulibaly. Il club spagnolo dunque, avrebbe offerto il transalpino sia alla Vecchia Signora sia al Tottenham, che apparirebbe leggermente favorito nei confronti della compagine piemontese. Il difensore classe '95, ricordiamo ha un contratto che lo lega al Barça fino al 2026 ed il suo costo si aggirerebbe intorno ai 12 milioni di euro. Discorso simile potrebbe essere fatto per Hèctor Bellerin. Il terzino destro spagnolo, rientrerà all'Arsenal dopo l'annata trascorsa in prestito al Real Betis, dove ha giocato con continuità e convinto.

Nonostante questo, i "Gunners" vorrebbero cederlo e sul conto, avrebbero chiesto informazioni sia la Roma di José Mourinho sia la Juventus di Max Allegri. Il fluidificante iberico ventisettenne, andrà in scadenza di contratto con il club londinese nel prossimo 2023 ed il suo costo si aggirerebbe intorno ai 20 milioni di euro.

Juventus, Pogba promosso anche da Szczesny: ‘Sarei felice se venisse alla Juventus’

Oltre che in difesa, la Juventus starebbe cercando un rinforzo anche per il centrocampo. Il nome accostato con insistenza alla compagine piemontese, risulterebbe essere Paul Pogba, calciatore che si è svincolato come parametro 0 dal Manchester United.

Sul fantasista francese, si è espresso l'attuale portiere dei bianconeri Wojciech Szczęsny, che in un'intervista rilasciata oggi al quotidiano britannico The Sun ha commentato l'eventuale approdo di Pogba alla Juventus. In merito, il polacco ha detto: "Pogba è un giocatore di grandissima caratura. Forse negli ultimi anni gli è mancata la continuità e anche gli infortuni non lo hanno aiutato. Ma quando è in forma, è uno dei migliori al mondo. Sarei felice se ciò accadesse Ha fatto benissimo nella sua precedente esperienza alla Juve. Quindi sarebbe un'ottima aggiunta per la rosa e lo accoglieremmo a braccia aperte".