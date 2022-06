In queste settimane la dirigenza della Juventus si è concentrata soprattutto sulla questione legata a Paul Pogba. Il francese è l'obiettivo numero uno del club bianconero ed è una precisa richiesta di Massimiliano Allegri. Infatti, la Juventus vuole rinforzare un centrocampo che nelle ultime stagioni ha faticato e non poco. Pogba, per la dirigenza bianconera rappresenta una grande opportunità di mercato. Infatti, il francese si è liberato a parametro zero dal Manchester United, per questo motivo per prenderlo non ci saranno costi del cartellino.

Dunque, la Juventus si è fatta avanti con l'entourage del francese per presentare la sua offerta di ingaggio. Le parti si sono viste più volte e adesso secondo rumor di mercato sarebbero stati limati anche gli ultimi dettagli. Adesso, per rivedere Paul Pogba in bianconero mancherebbero solo le visite mediche di rito e la firma sul contratto.

La Juventus aspetta rinforzi

La Juventus in questo mercato estivo è chiamata a rinforzare e non poco la sua rosa. I bianconeri hanno bisogno di forze fresche per tornare a competere nei piani alti della classifica. La Juventus ha bisogno di giocatori di qualità e di esperienza. Per questo motivo si cercheranno dei giovani, ma anche dei calciatori con un alto tasso di personalità.

Per questo motivo, la Juventus sta puntando su profili come Paul Pogba e Angel Di Maria. Il francese è ad un passo e presto potrebbe tornare a lavorare con Massimiliano Allegri. Pogba alla Juventus è diventato un grande calciatore ma quando ha lasciato Torino per tornare a Manchester la sua carriera ha subito una brusca frenata.

Per questo motivo il centrocampista avrebbe deciso di legarsi nuovamente alla Vecchia Signora per tornare ad essere un calciatore in grado di spostare gli equilibri. Pogba e la Juventus, in queste settimane, hanno trattato soprattutto alle cifre e la durata del contratto. In bianconero, il francese dovrebbe guadagnare circa 8 milioni più bonus.

Se i bonus verranno raggiunti si arriverà a circa 12 milioni. Pogba, inoltre, dovrebbe firmare un triennale con opzione per un quarto anno.

Nessuna novità per Di Maria

La Juventus, in questi giorni, non pensa solo a Paul Pogba ma sarebbe al lavoro anche per Angel Di Maria. Qui, però, la situazione sarebbe un po' più complessa poiché i bianconeri vorrebbero offrire all'argentino un contratto biennale. Di Maria, dal canto suo, preferirebbe un accordo annuale. Per ora non si registrerebbero passi avanti tra le parti. La Juventus e l'entourage di Di Maria continueranno a trattare per cercare di capire se si troverà un accordo che possa soddisfare tutti.