Puntellare la rosa a disposizione del tecnico Simone Inzaghi per riconquistare il Tricolore nella prossima stagione. È questa l'intenzione dell'Inter, che sta lavorando sul fronte mercato per accontentare le richieste del proprio allenatore e recitare una stagione da assoluta protagonista.

Inter, possibile interesse per Lo Celso

Il centrocampo è il reparto maggiormente sotto osservazione, nonostante le tante voci che coinvolgono attaccanti come Lukaku e Dybala. In attesa di capire l'evoluzione di trattative importanti come quelle di Mkhitaryan e Asllani, la dirigenza nerazzurra sta valutando anche altri profili per la mediana.

Tra i nomi seguiti dal direttore sportivo Giuseppe Marotta, ci sarebbe anche quello di Giovanni Lo Celso, centrocampista argentino in forza al Tottenham, che in questa stagione ha offerto buone prestazione con la maglia del Villarreal, arrivando in semifinale di Champions League.

Nonostante le buone prestazioni con il Sottomarino giallo, il futuro dell'argentino dovrebbe non essere più a Londra. Infatti, il tecnico Antonio Conte lo avrebbe fatto fuori dal nuovo progetto degli Spurs, puntando su altri giocatori arrivati nel mercato invernale come Bentancur e Kulusevski. Per questo, Lo Celso sarebbe alla ricerca di un'altra squadra per ritagliarsi un ruolo importante.

L'Inter monitora la situazione ma deve fare i conti con la richiesta del Tottenham, che chiede una cifra attorno ai 15-20 milioni di euro.

L'affare potrebbe sbloccarsi, in quanto gli Spurs avrebbero nel mirino Bastoni, primo obiettivo di mercato di Antonio Conte.

Un'altra condizione per favorire tale trattativa è legata alla possibile cessione di Roberto Gagliardini, nel mirino di Fiorentina e Bologna.

Inter, possibile prestito da 25 milioni di euro per Lukaku

Romelu Lukaku infiamma il calciomercato estivo e quello dell'Inter.

Il Big Rom ha espresso la sua volontà di ritornare in nerazzurro, dopo una stagione molto complicata al Chelsea dove il rapporto con il tecnico Tuchel è ai minimi storici.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, l'Inter avrebbe già trovato un accordo con l'attaccante belga per un contratto da 7,5/8 milioni di euro a stagione e si prepara ad un'offerta ai Blues.

I nerazzurri potrebbero proporre un prestito oneroso da 25-30 milioni di euro, per un riscatto totale attorno agli 80 milioni di euro. L'Inter deve però guardarsi dal possibile inserimento del Bayern Monaco, che con il possibile addio di Lewandowski, potrebbe virare su Lukaku.

Intanto i nerazzurri stanno lavorando sul fronte per Dybala per completare il reparto offensivo. Per la Joya, si prospetta un contratto da sei milioni di euro a stagione.