La Juventus è al lavoro per migliorare una rosa che ha mostrato problematiche evidenti in diversi settori. Soprattutto a centrocampo, sono mancati giocatori bravi nell'impostazione di gioco e nelle verticalizzazioni verso le punte, oltre al fatto che sono arrivati pochi gol dagli stessi. Gli unici che hanno segnato sono stati Manuel Locatelli e Weston McKennie, e l'assenza del centrocampista americano nella seconda parte di stagione si è fatta sentire molto, essendosi infortunato nell'andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Villareal, per poi rientrare solamente nell'ultima giornata di campionato.

Proprio l'americano potrebbe essere utilizzato come contropartita tecnica per l'acquisto di un altro centrocampista. La società bianconera starebbe valutando come rinforzo Rodrigo De Paul. Il nazionale argentino, nella stagione 2021-2022 disputata nell'Atletico Madrid, è cresciuto molto, diventando un centrocampista centrale, una posizione diversa da quella che aveva quando era all'Udinese. La sua valutazione di mercato è di circa 40 milioni di euro, la Juventus potrebbe offrire uno fra McKennie e Arthur Melo per attutire l'eventuale esborso economico per l'acquisto del centrocampista.

La Juventus potrebbe acquistare De Paul

Il nazionale argentino sarebbe considerato il rinforzo ideale per il centrocampo bianconero, sia nel caso di centrocampo a due che a tre. De Paul può giocare a fianco di Locatelli, con l'eventuale spostamento da trequartista di Pogba o eventualmente come mezzala di un centrocampo a tre, con Locatelli che giocherebbe davanti alla difesa.

Non sarà facile acquistarlo dall'Atletico Madrid, considerando i miglioramenti dell'argentino nella stagione 2021-2022. La Juventus potrebbe offrire uno fra McKennie e Arthur Melo alla società spagnola. In tal caso, si definirebbe uno scambio di mercato, con la società bianconera che potrebbe aggiungere soldi, considerando la valutazione di mercato diversa fra i giocatori.

De Paul è migliorato molto all'Atletico Madrid in fase difensiva, dopo che nell'Udinese aveva giocato in una posizione più offensiva. Anche Scaloni, nella nazionale argentina, lo schiera come centrocampista centrale, considerando l'abbondanza che ha nel settore avanzato.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe definire con l'Atletico Madrid anche l'acquisto di Alvaro Morata. Lo spagnolo non sarà riscattato per 35 milioni di euro, ma la due società potrebbero incontrarsi a luglio per trovare un'intesa economica diversa, magari in prestito con riscatto per un totale di circa 20 milioni di euro.