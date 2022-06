La Juventus è attesa da settimane importanti in cui dovrà definire il mercato da portare avanti durante il Calciomercato estivo. Si lavora per rinforzare gran parte dei settori, ci sarà da sostituire Giorgio Chiellini oltre a Paulo Dybala, inoltre serviranno almeno tre o quattro acquisti per il settore avanzato. A rischio partenza c'è Moise Kean, che nella stagione 2021-2022 non è riuscito ad incidere come ci aspettava. Potrebbe essere riscattato in anticipo a venduto a società interessate. Si è parlato di un interesse di società inglesi, della possibilità di un ritorno al Paris Saint Germain dopo l'ottima stagione in Francia nel 2019-2020.

Nelle ultime ore la Juventus starebbe valutando la possibilità di offrire il giocatore come contropartita tecnica per l'acquisto di Filip Kostic. Il centrocampista dell'Eintracht Francoforte piace molto alla società bianconera, che vuole rinforzare le fasce offensive considerando che Allegri dalla stagione 2022-2023 vorrebbe affidarsi al 4-3-3 o eventualmente al 4-2-3-1. Kostic sarebbe l'ideale sia come trequartista che come punta di fascia, oltre al fatto che nella società tedesca ha dimostrato anche di poter dare un contributo importante come centrocampista di fascia sinistra del 3-5-2. La valutazione di mercato di Kostic è di circa 20 milioni di euro.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe offrire Moise Kean all'Eintracht Francoforte per l'acquisto di Filip Kostic. Il centrocampista piace alla società bianconera, che cerca diversi giocatori per la fascia. L'eventuale arrivo di Kostic si aggiungerebbe a quello di Angel Di Maria, oltre al fatto che la Juventus potrebbe cercare di definire il ritorno di Morata e acquistare un vice Vlahovic.

A tal riguardo piacciono Marko Arnautovic e Giovanni Simeone. Lo scambio di mercato fra Kean e Kostic però non converrebbe alla Juventus non dal punto di vista tecnico ma economico. Il primo ha una valutazione di mercato di circa 30 milioni di euro, il centrocampista dell'Eintracht Francoforte di circa 20 milioni di euro considerando che è in scadenza di contratto a giugno 2023.

Per questo tale notizia non trova riscontri fra i giornali sportivi italiani. Per questo la Juventus potrebbe definire l'acquisto di Kostic trattando con la società tedesca per un acquisto in soldi, senza inserimento di giocatori.

Il mercato della Juventus

La Juventus starebbe lavorando anche all'acquisto di uno o due centrocampisti. Se dovesse partire Aaron Ramsey la società bianconera potrebbe acquistare oltre a Pogba (per il quale mancherebbe solo l'annuncio da parte della società bianconera) anche Rodrigo De Paul, che l'Atletico Madrid potrebbe vendere in prestito con diritto di riscatto.