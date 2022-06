La Juventus sta sondando il mercato alla ricerca di un attaccante che possa ricoprire il ruolo di Vice-Vlahovic. In particolare mister Allegri vorrebbe un profilo esperto, in questo senso secondo le ultime indiscrezioni di Calciomercato, la Juve potrebbe valutare Edin Dzeko, centravanti bosniaco dell'Inter. Per il centrocampo invece potrebbe diventare un obiettivo lo spagnolo Fabian Ruiz del Napoli.

Juventus, ipotesi Dzeko per l'attacco

Secondo indiscrezioni delle ultime ore, Edin Dzeko potrebbe diventare un obiettivo di mercato della Juventus, il quale come vice-Vlahovic avrebbe delle caratteristiche ideali per Allegri.

Se si concretizzasse il ritorno in nerazzurro di Romelu Lukaku, l'Inter potrebbe decidere di cedere Dzeko, che a quel punto avrebbe pochissimo spazio. In questo caso Dzeko potrebbe rescindere il suo contratto con l'Inter, per poi essere libero di trovarsi una nuova squadra. La Juventus è alla finestra.

Dzeko non esclude Morata

L'eventuale arrivo di Edin Dzeko in bianconero non escluderebbe la permanenza a Torino di Alvaro Morata, per il quale ci sono dei discorsi aperti con l'Atletico Madrid: il futuro dello spagnolo non è ancora stato deciso. La Juventus starebbe facendo di tutto per trattenere il suo numero 9, nei prossimi giorni ci dovrebbero essere dei nuovi contatti. Comunque in caso di permanenza, Allegri non schiererebbe lo spagnolo come centravanti ma come attaccante esterno.

L'altro nome invece nel mirino della Juve come eventuale centravanti è quello di Giovanni Simeone, anche se l'argentino del Cagliari pare sempre più lontano dall'orbita bianconera. L'altro nome che circola come prima punta è quello di Marko Arnautovic del Bologna.

Fabian Ruiz sarebbe nel mirino della Juventus

Nel mirino della Juventus ci sarebbe anche un giocatore del Napoli, ossia il centrocampista spagnolo Fabian Ruiz in scadenza con i partenopei nel 2023.

Nelle ultime ore lo spagnolo accostato è stato alla Juventus, con Allegri che potrebbe schierarlo nel ruolo di mezz'ala o da trequartista dietro le punte.

Molto però dipenderà dal futuro di Arthur, che nell'ultima stagione non avrebbe convinto il tecnico bianconero. Sul brasiliano ex Barcellona ci sarebbe il forte interesse dell'Arsenal: gli inglesi ci avevano già provato nello scorso mercato di gennaio. Se effettivamente Arthu dovesse lasciare Torino, allora i bianconeri potrebbero provare l'assalto al centrocampista del Napoli