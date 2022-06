La Juventus, in queste estate, si prepara a fare alcuni cambiamenti. La società è già all'opera per rinforzare la rosa sul mercato, ma anche Massimiliano Allegri sta pensando ad alcune novità. In particolare, il tecnico livornese potrebbe inserire nel suo staff un nuovo elemento. Infatti, il team di Massimiliano Allegri potrebbe arrivare un nuovo tattico e si tratterebbe di Paolo Bianco. Infatti, l'ex difensore classe 77 potrebbe entrare proprio nello staff della Juventus per dare una mano al resto del gruppo. Bianco è stato il vice di De Zerbi al Sassuolo e allo Shakhtar Donetsk e adesso potrebbe approdare a Torino per ricoprire il ruolo di tattico.

Allegri studia nuove soluzioni

Gli staff delle squadre di calcio sono sempre più nutriti a livello numerico, proprio per avere una visione più ampia. In questo senso si sta muovendo anche Massimiliano Allegri che sta pensando all'inserimento di Paolo Bianco nel suo team. Il tecnico livornese ha già allenato l'ex difensore classe 77 e adesso potrebbe ritrovarlo in veste di collaboratore. Bianco ha lavorato con De Zerbi che ha un'idea di calcio diversa da quella di Allegri e per questo motivo l'allenatore della Juventus lo vorrebbe al suo fianco per ampliare le sue vedute calcistiche. L'ex difensore classe 77 potrebbe unirsi agli altri collaboratori bianconeri e potrebbe lavorare a stretto contatto con Landucci, Trombetta, Dolcetti e Padoin.

Quest'ultimo è arrivato lo scorso anno nello staff di collaboratori di campo.

Allegri in vacanza

Massimiliano Allegri, in questi giorni, è in vacanza, ma sta comunque pensando alla nuova stagione. Il tecnico livornese ha già incontrato la società per delineare le strategie del mercato. Allegri vorrebbe un centrocampista e un esterno da poter inserire in un tridente con Federico Chiesa e Dusan Vlahovic.

Il nome in cima alla lista dei desideri della Juventus sarebbe quello di Angel Di Maria. Ma la società bianconera starebbe prendendo tempo anche per valutare eventuali alternative. Per questo motivo, la Juventus ha messo in standby la questione Di Maria. Inoltre, El Fideo vorrebbe un solo anno di contratto e anche questo sarebbe un problema.

Infatti, il club bianconero vorrebbe un ulteriore anno contratto poiché così potrebbe usufruire del decreto crescita. Per questo motivo, in casa Juventus si stanno facendo alcune riflessioni e si valutano i pro e i contro di questa operazione. In ogni caso, nel giro di poco tempo di capirà se la Juventus affonderà per il colpo per l'ex giocatore del Paris Saint Germain oppure se virerá su profili come Berardi o Kostic.