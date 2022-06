In un'intervista rilasciata qualche ora fa, Paul Pogba ha parlato del suo futuro, elencando cosa caratterizzerà la sua prossima scelta. La Juventus, nel mentre, starebbe pensando di cedere de Ligt per lanciare l'assalto a Koulibaly

Pogba parla del futuro: 'Sto prendendo il mio tempo. Per dare il meglio devo sentirmi amato'

Il possibile ritorno di Paul Pogba sta scaldando da intere settimane la piazza juventina. Il calciatore francese, che dal prossimo 1° luglio si svincolerà a parametro zero dal Manchester United, sta decidendo la sua prossima squadra ed in un'intervista rilasciata nelle scorse ore, ha voluto elencare i vari fattori che indirizzeranno la sua decisione.

Il centrocampista transalpino, intervenuto sul portale creato da Lebron James, Uninterrupted, ha detto a riguardo: "Sto prendendo il mio tempo, pensando, unendo i vari pezzi. Voglio solo il meglio, voglio giocare a calcio ed essere me stesso. Voglio divertirmi a fare ciò che faccio, altrimenti non posso performare al meglio. Non voglio pensare negativo. Si può perdere una partita o un trofeo, ma devi essere a posto con te stesso e divertirti." Oltre a questo, Pogba ha voluto sottolineare come sia necessario, per la sua persona, essere in sintonia con l'ambiente, con il club e soprattutto con i tifosi, tutti fattori che ricondurrebbero le sue parole alla Juventus, squadra dove venne acclamato.

Calciomercato Juventus, se de Ligt non dovesse rinnovare i bianconeri potrebbero puntare Koulibaly

La Juventus e de Ligt stanno discutendo del rinnovo di contratto per l'olandese. Tuttavia, il giovane calciatore, in una recente intervista, ha palesato delle perplessità sul progetto bianconero, cosa che avrebbe insinuato un'idea nella società piemontese.

Secondo il giornalista Marcello Chirico, Cherubini potrebbe infatti cedere subito de Ligt per poi lanciare l'assalto a Koulibaly, difensore del Napoli che dovrebbe lasciare il club partenopeo per una cifra vicina ai 40 milioni di euro.

Mancini su Locatelli: 'Può giocare come play'

Il CT della Nazionale Italiana Roberto Mancini ha parlato alla vigilia della partita contro l'Ungheria, trattando diversi argomenti.

Uno di questi è stato Manuel Locatelli e la sua posizione in campo. L'allenatore degli azzurri ha detto sul centrocampista juventino: "Locatelli può essere adattato per giocare davanti alla difesa, ma Cristante, insieme a Esposito, sono gli unici in questo gruppo che possono giocare da play". Un parere, quello di Mancini, che troverebbe d'accordo il tecnico della Juventus Max Allegri. Ecco perché la compagine piemontese cercherebbe sul mercato un regista che possa, eventualmente, spalleggiare Paul Pogba. Uno dei nomi che circolava nell'ambiente bianconero risultava essere quello di Leandro Pares, calciatore argentino che però, in una recente intervista, ha smentito la sua possibile uscita dal PSG