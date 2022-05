Nella giornata di lunedì 16 maggio, la Juventus incontrerà gli agenti di Paul Pogba per discutere di un possibile ritorno in bianconero del giocatore. La squadra torinese avrebbe messo il francese in cima alla lista dei rinforzi per il centrocampo. Nel mentre Pogba avrebbe fatto sapere di essere disposto ad abbassare le proprie richieste di ingaggio proprio per andare incontro alla Juventus.

Sfida al Paris Saint-Germain per Pogba

Non solo la Juventus però è interessata a Paul Pogba. Sull'ormai ex giocatore del Manchester United, c'è anche il forte, fortissimo, interesse del Paris Saint-Germain.

I freschi campioni di Francia starebbero spingendo per riportare a casa il centrocampista e sarebbero pronti ad offrirgli uno stipendio molto vicino a quello che percepiva a Manchester, 12 milioni per 4 anni. Offerta che potrebbe far tentennare non poco il Polpo. Che oltre il corposo stipendio sarebbe attratto dall'idea di poter giocare nella sua terra natia.

L'offerta della Juventus

La staff della Vecchia Signora inoltre avrebbe già pronto un'offerta contrattuale di 7-8 milioni più corposi bonus ed un contratto di 3 anni. Offerta molto simile a quella che qualche mese fa venne offerta a Dusan Vlahovic. La dirigenza si sarebbe spinta oltre la soglia sullo stipendio in virtù del fatto che un eventuale arrivo di Pogba sarebbe non richiederebbe nessun esborso economico per il cartellino, essendo in scadenza di contratto a giugno Nulla di paragonabile a quella del PSG, ma la dirigenza juventina potrebbe spingere sui sentimenti del giocatore per cercare di convincerlo a vestire nuovamente il bianconero.

Eventualmente dovesse saltare la trattativa per Paul Pogba, la Juventus dovrebbe accelerare per Milinkovic-Savic della Lazio. La richiesta di Lotito di 70 milioni è l'ostacolo più grande da superare, ma si proverà ad ammorbidire i biancocelesti provando ad inserire come contropartita tecnica Nicolò Fagioli, centrocampista classe 2001 attualmente in prestito alla Cremonese.

Il 21 grigiorosso sarebbe graditissimo a Maurizio Sarri. La Juventus dunque potrebbe decidere di privarsi del giovane talento per poter arrivare al Sergente.

Restano vive le piste che potrebbero eventualmente a Jorginho del Chelsea, Leandro Paredes del PSG. Piste che si sono comunque raffreddate in considerazione proprio del fatto che ora la Juventus abbia messo come obiettivo numero uno per il proprio centrocampo Paul Pogba.

I tifosi bianconeri sono in fibrillazione ed un eventuale ritorno in bianconero del Polpo renderebbe felici non pochi, allentando così le tensioni ed il malumore legato al fallimento stagionale.