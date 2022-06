L'Inter starebbe valutando i profili che potrebbero potenziare la rosa del futuro. Secondo gli ultimi aggiornamenti, i dirigenti milanesi avrebbero messo nel mirino le prestazioni di Ederson della Salernitana, potrebbero intavolare uno scambio con l'Atalanta che riguarderebbe Djimsiti-Valentino Lazaro e potrebbero dare il pass ad Alexis Sanchez che sarebbe disposto a ritornare al Barcellona.

Possibile scambio tra Inter e Salernitana

"Stiamo dialogando con l'Inter. La volontà del calciatore sarà decisiva. Ma la valutazione supera comunque i 20 milioni di euro".

È quanto dichiarati ai microfoni del Mattino da Maurizio Milan, amministratore delegato della Salernitana per quanto concerne Ederson. Il centrocampista piacerebbe molto all'Inter che avrebbe anche pensato di mettere sul piatto il cartellino di Sebastiano Esposito per abbassare le pretese di circa 20 milioni di euro richieste dalla società presieduta da Iervolino. Ederson sarebbe seguito anche dall'Atalanta e da squadre che militano in Premier League.

Lazaro potrebbe andare all'Atalanta

La squadra presieduta dagli Zhang potrebbe poi intavolare una trattativa con l'Atalanta per avere Djimsiti per potenziare il reparto avanzato. I bergamaschi potrebbero accettare come contropartita tecnica il cartellino di Valentino Lazaro che non dovrebbe restare al Benfica e che non sarebbe parte del progetto di Simone Inzaghi.

Entrambi avrebbero una valutazione di circa 10 milioni di euro.

Il Manchester United interessato a Dumfries

Il Manchester United sarebbe sulle tracce di Denzel Dumfries. L'olandese sarebbe una richiesta del neo allenatore Ten Hag che lo vorrebbe per rinforzare la corsia destra. Il calciatore avrebbe una valutazione di circa 40 milioni di euro, ma l'Inter si sarebbe già cautelata accelerando i discorsi con il Cagliari per il cartellino di Raoul Bellanova.

L'esterno avrebbe una valutazione di circa 10 milioni di euro, ma i nerazzurri potrebbero inserire nell'operazione il cartellino del centrocampista della Primavera, Casadei.

Alexis Sanchez potrebbe ritornare in Liga

La carriera di Alexis Sanchez potrebbe proseguire nel Barcellona. Il cileno non sarebbe centrale nel progetto di Inzaghi e potrebbe lasciare la Pinetina, soprattutto perché percepisce uno stipendio ritenuto troppo oneroso dagli Zhang per non essere un titolare.

L'ex Udinese, così come Di Maria, potrebbe ripartire dalla squadra catalana che avrebbe bisogno di un attaccante esperto. L'affare si potrebbe concretizzare perché le cifre sarebbero basse anche se Sanchez starebbe parlando da qualche settimana anche con il Siviglia.