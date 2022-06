La Juventus quest'estate dovrà cercare di ricostruire la rosa poiché nelle ultime stagioni diverse cose non hanno funzionato. In quest'ottica, la società dovrà essere abile a trovare i giocatori giusti per Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese nei vari colloqui con la dirigenza della Juventus avrebbe messo sul tavolo le sue priorità.

L'allenatore toscano sembra intenzionato a partire dal 4-3-3 come schieramento di base. Per questo motivo, le sue principali esigenze sarebbero un centrocampista centrale e due esterni offensivi (uno di destra ed uno di sinistra).

Inoltre servirebbe anche un terzino sinistro, ma in questo caso si potrebbe agire con più calma al netto delle assenze.

La Juventus cerca rinforzi

In queste settimane la Juventus sta scandagliando il mercato alla ricerca dei profili giusti per migliorare l'organico. Le priorità sembrano essere un centrocampista e due esterni.

Per quanto riguarda la linea mediana, i dirigenti bianconeri avrebbero già aver trovato la soluzione ideale per Allegri. La società avrebbe ormai raggiunto l'accordo con Paul Pogba e l'ufficialità dovrebbe arrivare a luglio.

Invece, in merito alle altre due esigenze dell'allenatore, si starebbe ancora riflettendo sul da farsi. La Juventus starebbe aspettando una risposta da Angel Di Maria, e nel frattempo starebbe valutando altre opzioni come Domenico Berardi (Sassuolo) Nicolò Zaniolo (Roma) e Filip Kostic (Eintracht Francoforte).

Al momento, però, non ci sarebbe nulla di concreto.

I tifosi della Juventus sperano di vedere qualche nuovo esterno a partire dal ritiro estivo. Anche perché per adesso in attacco ci sono soltanto Dusan Vlahovic e Moise Kean. Alvaro Morata sembra destinato a tornare all'Atletico Madrid visto che la società non vorrebbe spendere 35 milioni per riscattarlo.

Allegri avrebbe comunque chiesto di continuare a portare avanti le trattative con i colchoneros per il centravanti spagnolo. Sarebbe fondamentale che Juventus e Atletico Madrid trovassero una soluzione alternativa per Morata. Il tecnico crede molto in lui soprattutto come jolly d'attacco.

Dal 4 luglio inizia il ritiro

La Juventus dal 4 luglio sarà di nuovo alla Continassa per dare il via agli allenamenti.

Il lavoro al JTC sarà fondamentale per Massimiliano Allegri per mettere benzina nelle gambe dei suoi ragazzi.

A partire dalla fine di luglio la squadra sarà impegnata nella tournée estiva e inizieranno anche le amichevoli. I test con Deportivo Guadalajara, Barcellona e Real Madrid serviranno all'allenatore per fare i primi esperimenti tattici e per trovare la giusta amalgama tra i giocatori.