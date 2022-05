La Juventus ha salutato in questo finale di stagione due giocatori che hanno scritto pagine importanti della sua storia. Stiamo parlando di Giorgio Chiellini, da 17 anni a Torino, e di Paulo Dybala, arrivato in bianconero nell'estate del 2015. Due giocatori importanti che andranno rimpiazzati in sede di mercato. Ci si attende, infatti, almeno un rinforzo per il settore difensivo ed uno per l'attacco.

Al posto di Dybala ci sarebbe la suggestione Angel Di Maria. Il fuoriclasse argentino si svincolerà dal Paris Saint-Germain e potrebbe firmare con la Juventus un contratto fino al giugno del 2023 con eventuale opzione di prolungamento per un altro anno.

Per quanto riguarda il reparto arretrato, piace Gabriel dell'Arsenal. Il vero sostituto di Chiellini, però, dovrebbe essere un giocatore che già fa parte dell'organico bianconero. Si tratta di di Matthijs de Ligt, il quale quest'anno è stato titolare, mentre al suo fianco si sono alternati i vari Bonucci, Chiellini e Rugani.

In scadenza di contratto nel 2024, l'ex Ajax potrebbe rinnovare con la Vecchia Signora fino al giugno del 2026. Dunque, ci sarebbe la volontà del giocatore e del club di continuare insieme. Dovrebbe essere confermato l'attuale ingaggio da 8 milioni di euro a stagione più 4 milioni di bonus. Al contempo, però, De Ligt gradirebbe un ridimensionamento dell'attuale clausola rescissoria pari a 120 milioni.

De Ligt sarebbe vicino al rinnovo di contratto con la Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, Matthijs de Ligt prossimamente potrebbe firmare un nuovo accordo contrattuale con la Juventus che lo legherebbe alla compagine torinese fino al giugno del 2026. Dunque si tratterebbe di un prolungamento di altri due anni rispetto al contratto attuale che è in scadenza nel giugno del 2024.

A questo punto, sembra chiaro che il difensore olandese sia destinato a restare alla Juventus, nella speranza che possa diventare un punto di riferimento per la squadra sia per l'immediato presente che per il futuro.

Si era parlato di un interesse del Manchester United per il giocatore, con il nuovo tecnico Ten Hag che lo avrebbe chiesto come rinforzo.

I due hanno lavorato insieme all'Ajax: difficile però che si possa concretizzare un eventuale trasferimento ai Red Devils, poiché la squadra inglese non disputerà la Champions League nella stagione 2022-2023.

Il mercato della Juventus: si guarda ai parametri zero

La Juventus ripartirà nella stagione 2022-2023 da de Ligt ma anche da giocatori come Manuel Locatelli e Federico Chiesa che rappresentano presente e futuro della società bianconera. A questi potrebbero aggiungersi altri acquisti importanti come Di Maria, Perisic e Pogba, tutti giocatori in scadenza di contratto a giugno.