La Juventus sta facendo tutto il possibile per portare Angel Di Maria a Torino, ma la risposta dell'argentino tarda ad arrivare, i bianconeri per questo motivo si starebbero guardando intorno in cerca di alternative per la fascia destra. Secondo le ultime indiscrezioni della stampa italiana sarebbero spuntati i nomi di David Neres e Filip Kostic. Mentre per quanto riguarda la difesa Federico Gatti sembrerebbe aver guadagnato definitivamente la fiducia di Allegri e della Juventus dopo l'ottima prova data al debutto in Nations League contro l'Inghilterra.

Di Maria in stand-by

La trattativa che dovrebbe portare Angel Di Maria alla Juventus sta vivendo un momento di stallo. L'offerta dei bianconeri tende ad accontentare le richieste avanzate dall'entourage dell'ex Paris Saint Germain, ma tuttavia l'argentino starebbe ancora temporeggiando. In quanto preferirebbe giocare nel Barcellona, anche per motivi familiari oltre che per ambizioni sportive. Per questo la dirigenza bianconera, che non può attendere in eterno, si starebbe guardando intorno alla ricerca di alternative. Secondo indiscrezioni delle ultime ore sono spuntati due nuovi candidati per la fascia destra bianconera, si tratta di Filip Kostic dell'Eintracht, con il quale la Juventus avrebbe già raggiunto un accordo di massima per un triennale a 2,5 milioni di ingaggio a stagione, e il brasiliano David Neres, di proprietà dello Shakhtar, che tra l'altro è accomunato dallo stesso procuratore del già bianconero Kaio Jorge.

Entrambi gli esterni sono degli ottimi giocatori che garantirebbero alla Juventus qualità in avanti, ma non sono di certo paragonabili alla classe del 34enne Di Maria. La Vecchia signora sembrerebbe disposta ad attendere la risposta del Fideo fino alla fine di questa settimana.

Juventus, Gatti potrebbe rimanere alla Juventus

Federico Gatti ha dimostrato tutto il suo valore in Nazionale ed è pronto a raccogliere l'eredità di Giorgio Chiellini alla Juventus. Secondo le ultime indiscrezioni, Massimiliano Allegri vorrebbe dare l'opportunità al giovane difensore classe 1998 di aggregarsi alla prima squadra da subito.

La sembra aver preso già una decisione sul futuro dell'ex difensore del Frosinone, niente esperienze in prestito, il giocatore ha già dato prova di carattere e affidabilità. Gatti, classe 1998, con anni di gavetta nei campionati minori alle spalle, culminati con l'ultima grande stagione in Serie B disputata con il Frosinone, è pronto al grande salto in Serie A con la Juventus. Al debutto in Nations League con la Nazionale guidata da Roberto Mancini ha già dato un anticipo delle sue grandi potenzialità.