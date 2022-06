Milan Skriniar e Alessandro Bastoni sarebbero i due giocatori dell'Inter maggiormente ambiti sul mercato. Sul difensore italiano ci sarebbero alcuni top-club europei, e pare che le maggiori attenzioni stiano giungendo dalla Premier League.

Nonostante Bastoni abbia manifestato la sua volonta di restare in nerazzurro, il Tottenham e il Manchester United non avrebbero mollato la presa. In particolare, gli Spurs dell'ex Antonio Conte potrebbero decidere di affondare il colpo, presentando un'offerta da 50 milioni di euro. Discorso simile anche per i Red Devils che, dopo aver ingaggiato Ten Hag come nuovo allenatore, puntano a migliorare la rosa per uscire da un periodo complicato e privo di successi importanti.

L'Inter durante il mercato estivo vorrebbe privarsi di un solo big. Dunque, il futuro di Bastoni potrebbe essere legato alle offerte che potrebbero arrivare per Milan Skriniar, il quale sarebbe ancora nel mirino del Paris Saint-Germain. Il neo-responsabile dell'area tecnica, Luis Campos, sarebbe disposto a mettere sul piatto una cifra vicina ai 50 milioni di euro. Troppo poco per il club milanese che vorrebbe almeno 70-80 milioni.

Qualora uno dei due centrali difensivi dovesse partire, l'Inter andrebbe con decisione su Bremer. Il difensore del Torino pare sia ambito non solo dai nerazzurri, ma anche da altre squadre italiane come Milan e Juventus.

Inter: presunti passi in avanti per Lukaku, Asllani sarebbe molto vicino

L'Inter sta lavorando anche sul mercato in entrata per migliorare la competitività della rosa. Per l'attacco ci sarebbero dei passi in avanti per Romelu Lukaku, il quale vorrebbe fortemente tornare a vestire la maglia nerazzurra. Secondo le ultime indiscrezioni di Calciomercato, i dirigenti della Beneamata avrebbero proposto al Chelsea un prestito oneroso da 5 milioni di euro.

Il club londinese però gradirebbe almeno 10 milioni e un riscatto attorno ai 70-80 milioni.

Quest'operazione sarebbe slegata da quella che potrebbe vedere coinvolto Denzel Dumfries. L'esterno olandese piace al Chelsea, e la valutazione dell'Inter si aggirerebbe intorno ai 30-40 milioni di euro.

Intanto starebbe per giungere in porto la trattativa per Asllani.

I nerazzurri avrebbero trovato l'accordo con l'Empoli sulla base di 14 milioni di euro più il prestito di Satriano.

In attesa delle visite mediche e della firma di Mkhitaryan, l'Inter si prepara dunque a puntellare la mediana con Asllani, altro calciatore che sarebbe funzionale al gioco di Simone Inzaghi.