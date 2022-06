La Juventus è attesa da un Calciomercato estivo che si preannuncia piuttosto intenso. Sarebbero vicini gli ingaggi a parametro zero di Paul Pogba e di Angel Di Maria: in particolare l'argentino potrebbe sostituire Federico Chiesa prima del suo rientro dall'infortunio.

A tal riguardo il centrocampista offensivo italiano di recente ha condiviso un video in cui si allena alla Continassa, segnale evidente di come si stia impegnando per rientrare il prima possibile. Il recupero procede bene, ma non si vogliono anticipare i tempi per evitare ricadute.

D'altronde non c'è neanche l'esigenza di accelerare troppo, se consideriamo che la nazionale italiana non parteciperà ai mondiali in Qatar previsti fra novembre e dicembre. Secondo le ultime notizie che arrivano da Torino, Chiesa potrebbe ritornare ad allenarsi con i compagni a fine agosto.

Federico Chiesa potrebbe ricominciare ad allenarsi con i compagni da fine agosto

Federico Chiesa procede con il recupero dopo l'infortunio al legamento del ginocchio, rimediato a gennaio. In un recente video pubblicato su Instagram il giocatore si è mostrato in discreta forma, allenandosi alla Continassa. Potrebbe essere disponibile per allenarsi con i compagni a fine agosto, ma non saranno velocizzati i tempi di rientro.

Il possibile ingaggio di Di Maria servirà anche a sostituire - almeno inizialmente - il centrocampista offensivo, anche perché Chiesa è un giocatore che punta molto sulla velocità e quindi ha bisogno di una forma ottimale per potersi esprimere al meglio.

Nello scorso weekend Chiesa è stato ospite al box Ferrari e Alfa Romeo in occasione del Gran Premio di Formula 1 di Montecarlo.

Il centrocampista ha dichiarato che non vede l'ora di giocare assieme a Dusan Vlahovic e che in questo momento non pensa all'eventualità di indossare la maglia numero 10, lasciata libera dal partente Paulo Dybala.

Mister Allegri in estate ritroverà anche Weston McKennie

Un'altra assenza pesante nella parte finale della stagione dei bianconeri è stata quella di Weston McKennie.

Il centrocampista statunitese si è infortunato nell'andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Villarreal e ha recuperato solo per l'ultima giornata di campionato. Sarà disponibile da inizio luglio e rappresenterà un rinforzo importante per Allegri, che lo ha schierato titolare in diversi match nella stagione 2021-2022.