La Juventus in queste settimane è al lavoro per il rinnovo dei contratti dei giovani che hanno giocato in prestito altrove nella stagione 2021-2022: è il caso di Nicolò Fagioli e di Filippo Ranocchia, entrambi classe 2001, che hanno disputato un'annata calcistica importante in Serie B rispettivamente alla Cremonese e al Vicenza. I due sono in scadenza a giugno 2023 e in questi giorni potrebbe esserci l'incontro per prolungare la loro intesa contrattuale.

Su Fagioli molto dipenderà dalla volontà della Juventus di dargli fiducia e di confermarlo nella rosa di Allegri, in quanto il giocatore potrebbe non gradire un'altra stagione in prestito.

Diversa è la situazione di Filippo Ranocchia, che dopo l'esperienza professionale al Vicenza pare vicino al prolungamento di contratto fino a giugno 2026. A parlarne è stato recentemente il giornalista sportivo Nicolò Schira, il quale ha sottolineato come la Juventus starebbe valutando per lui un altro prestito.

Ranocchia dovrebbe prolungare il contratto con la Juventus fino a giugno 2026

"Filippo Ranocchia prolungherà il contratto con la Juventus fino al 2026, ma nella prossima stagione verrà ceduto in prestito. Atteso l'incontro nei prossimi giorni con i suoi agenti Sandro Stemperini e Michele Fioravanti per chiudere l'affare di mercato", è questo il post su Twitter pubblicato da Nicolò Schira.

Insomma il centrocampista potrebbe prolungare il contratto fino a giugno 2026 e poi essere ceduto successivamente in prestito a una società di Serie A , dopo aver giocato nella stagione 2021-2022 nel campionato cadetto al Vicenza.

In questi giorni alcune indiscrezioni avevano parlato anche di Ranocchia come possibile contropartita tecnica da offrire all'Udinese per arrivare al laterale Udogie.

La Juventus però preferirebbe cedere in prestito il proprio centrocampista classe 2001, credendo nelle sue potenzialità.

Filippo Ranocchia ha disputato una stagione a Vicenza in Serie B

In questa stagione fra campionato di Serie B e playout Filippo Ranocchia ha disputato 32 match con il Vicenza segnando 1 gol e fornendo 3 assist.

Il giocatore di proprietà della Juve è stato uno dei più positivi nella rosa del Vicenza, che a fine stagione è retrocesso in Serie C.

Ad ottobre 2021 Ranocchia ha giocato anche il suo primo match nella nazionale under 21 italiana, diventando parte integrante della rappresentativa del commissario tecnico Davide Nicolato.