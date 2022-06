La Juventus si preannuncia come una delle società più attive in sede di mercato. Le intenzioni sono quelle di migliorare l'organico reduce da una stagione 2021-2022 deludente. I reparti maggiormente attenzionati sarebbero quelli di centrocampo e attacco.

In queste settimane si stanno accostando diversi nomi alla squadra di Allegri: da Pogba a Di Maria, fino a Rodrigo De Paul. Di recente si sta parlando anche di un certo interesse per Filip Kostic, centrocampista dell'Eintracht Francoforte in scadenza di contratto nel giugno del 2023 e valutato circa 20 milioni di euro.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus starebbe pensando ad altri due calciatori per migliorare il settore d'attacco. Pare, infatti, che il club bianconero stia valutando i profili di David Neres dello Shakhtar Donetsk e di Marco Asensio del Real Madrid.

Il cartellino di Neres avrebbe un costo di circa 15 milioni di euro. Diverso il discorso per Asensio che, nonostante il contratto in scadenza nel giugno del 2023 e poche chance di essere considerato un titolare dal tecnico Ancelotti, avrebbe comunque una valutazione più alta.

La Juventus starebbe pensando a David Neres e Asensio

La Juventus starebbe sondando il mercato alla ricerca di alternative a Di Maria, qualora non si dovesse raggiungere l'accordo con il fuoriclasse argentino.

Si starebbe continuando a lavorare su Filip Kostic, ma in lizza ci sarebbero anche altri due giocatori.

Il primo sarebbe David Neres, attualmente allo Shakhtar Donetsk. I costi dell'operazione non sarebbero eccessivi, infatti si parla di 15-20 milioni di euro.

Il secondo nome pare sia quello di Marco Asensio, il quale sarebbe utile nel 4-3-3 di Allegri.

Il 26enne spagnolo (in scadenza di contratto nel giugno del 2023) in questa stagione ha giocato soprattutto nella Liga, mentre in Champions League Ancelotti ha preferito puntare su Valverde e Vinicius Junior.

Dunque, non essendo certo di una maglia da titolare, l'ex Espanyol potrebbe valutare l'opportunità di cambiare squadra per trovare più spazio.

Per tutti questi motivi il suo valore di mercato sarebbe alquanto allettante, ossia all'incirca 20 milioni di euro.

Idea Giovanni Simeone

La Juventus, per rinnovare il parco attaccanti, avrebbe individuato in Giovanni Simeone un potenziale vice-Vlahovic. Il centravanti argentino è reduce da una stagione positiva con la maglia dell'Hellas Verona. Ha collezionato 35 gettoni di presenza in Serie A con 17 reti all'attivo. Gli scaligeri potrebbero chiedere almeno 20 milioni di euro per lasciarlo partire.