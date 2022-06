Puntellare la rosa a disposizione del tecnico bianconero Massimiliano Allegri, così da ritornare ai vertici del calcio italiano ed europeo. È questo l'obiettivo della Juventus, che sta lavorando sul fronte acquisti, per migliorare l'organico e ritornare competitivi.

Juventus, possibile interesse per David Neres

Snodo cruciale per il mercato estivo della Vecchia Signora è legato all'acquisto di un calciatore che possa innalzare la qualità della trequarti. Detto di Angel Di Maria che resta l'obiettivo numero uno nonostante l'interesse del Barcellona, il direttore sportivo Cherubini sta osservando anche altri profili in caso di mancato arrivo de El Fideo alla corte juventina.

Tra i nomi seguiti, c'è anche quello di David Neres, esterno brasiliano in procinto di lasciare lo Shakhtar Donetsk.

Lo Shakhtar valuta l'esterno verdeoro non meno di 25 milioni di euro. I bianconeri stanno monitorando con grande attenzione l'evolversi della situazione, ma devono fare i conti con il Benfica, che in vista della cessione di Darwin Nunez al Liverpool, avrebbe la liquidità necessaria per accontentare le richieste dello Shakthar.

Neres non è il solo profilo seguito dalla Juventus: infatti, restano in auge le candidature di Marco Asensio, fantasista spagnolo del Real Madrid che viene valutato almeno 30 milioni di euro dai Merengues, e Domenico Berardi, una certezza del Sassuolo. Il club neroverde chiede almeno 40-45 milioni per lasciar partire l'esterno della Nazionale italiana.

Juve, sfida al Barcellona per Gundogan

Nonostante il probabile ritorno di Paul Pogba in quel di Torino, la Juventus potrebbe decidere di effettuare un altro acquisto top per la mediana.

Infatti, i bianconeri stanno monitorando con grande interesse la situazione di Ilkay Gundogan, centrocampista tedesco che potrebbe lasciare il Manchester City.

Nonostante il grande rendimento nelle precedenti stagione ed il gol che ha regalato la Premier ai Citizens, l'ex Borussia Dortmund potrebbe lasciare la corte di Pep Guardiola per giocare con maggiore continuità e guadagnarsi la convocazione con la Germania per il prossimi Mondiali in Qatar.

Per questo, il suo rinnovo con il City non sarebbe così scontato.

La Juventus monitora la situazione, ma deve fare i conti con l'interesse del Barcellona, che con il possibile addio di Frankie De Jong al Manchester United, è a caccia di un grande centrocampista per aumentare la qualità e l'imprevedibilità della mediana a disposizione di Xavi.

Oltre Gundogan, la Vecchia Signora monitora la posizione di Rodrigo De Paul, che potrebbe lasciare l'Atletico Madrid. I Colchoneros valutato 40 milioni di euro l'ex numero dieci dell'Udinese.