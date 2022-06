Secondo alcune indiscrezioni di Calciomercato la Juventus starebbe trattando con il Liverpool per uno scambio di mercato che prevedrebbe l'arrivo di Roberto Firmino in bianconero e la partenza di Adrien Rabiot in direzione Anfield Road.

Calciomercato Juventus, Cherubini pensa allo scambio con il Liverpool tra Rabiot e Firmino

La Juventus sta cercando un attaccante che possa giocare alle spalle di Dusan Vlahovic e avrebbe individuato in Roberto Firmino il profilo ideale per questo scopo. Secondo alcune indiscrezioni delle scorse ore, i bianconeri starebbero quindi dialogando con il Liverpool per aprire un tavolo di trattative e tra i nomi proposti come contropartite tecniche da Cherubini, spunterebbe quello Adrien Rabiot.

Il calciatore francese, che sarebbe in uscita dalla Continassa, potrebbe far comodo alla formazione inglese, che già nei giorni scorsi aveva chiesto informazioni sul suo conto. Di conseguenza, ci sarebbe l'ipotesi di uno scambio tra le due società, con Massimiliano Allegri che troverebbe in Firmino l'erede di Alvaro Morata, mentre Jurgen Klopp aggiungerebbe un calciatore "di gamba", che andrebbe a irrobustire un settore di centrocampo composto finora da giocatori fisicamente meno prestanti.

Schira: 'Con la cessione di de Ligt i bianconeri avrebbero un tesoretto con il quale si rafforzerebbero'

L'esperto di calciomercato Nicolò Schira ha intanto parlato alla trasmissione radiofonica 1 Football Club e tra gli argomenti trattati, c'è stato spazio per il mercato della Juventus.

Secondo il giornalista sportivo, i bianconeri potrebbero vendere Matthijs de Ligt e con i soldi ricavati rafforzare la rosa. Ecco le sue dichiarazioni: "È l'obiettivo della Juve, riuscire ad ottenere una notevole cifra da investire sul mercato per diversi calciatori. Il club punterebbe un difensore, Zaniolo e un altro centrocampista.

Il livello della squadra, dunque, si alzerebbe automaticamente".

Juventus, giornata di saluti per i bianconeri. Morata risponde: 'Una delle cose più belle della mia vita'

Il 1° luglio si aprirà ufficialmente il calciomercato e con esso, si concluderanno i contratti di tutti quei calciatori che erano legati alle loro squadre fino al 30 giugno.

La Juventus dunque ha voluto salutare i tre giocatori che abbandoneranno ufficialmente stasera la Vecchia Signora, Paulo Dybala, Federico Bernardeschi e Alvaro Morata. Proprio quest'ultimo, ha voluto rispondere al commiato bianconero, con un messaggio riportato sulle proprie pagine social: "Una delle cose più belle che mi sono capitate nella mia vita è stata avere l’opportunità di indossare questa maglia, ma ancor di più avere la possibilità di far vedere ai miei figli cosa vuol dire “Juventus” come forma di vita e questo lo porteranno sempre nel cuore".