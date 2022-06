La Juventus, dopo la definizione degli ingaggi di Pogba e Di Maria, per i quali mancherebbe solo l'annuncio, potrebbe effettuare altri acquisti importanti durante il Calciomercato estivo. C'è però l'esigenza anche di alleggerire la rosa, con tanti giocatori che hanno un ingaggio importante e che non sarebbero considerati utili al progetto sportivo bianconero. Alex Sandro, Arthur Melo e Aaron Ramsey sono solo alcuni dei principali indiziati, ma la Juventus sarebbe pronta a valutare offerte anche per Adrien Rabiot.

Proprio il francese è uno di quelli che hanno più mercato considerando che ha disputato una stagione importante, soprattutto nella seconda parte.

Il contratto in scadenza a giugno 2023 e l'ingaggio da circa 7 milioni di euro netti a stagione potrebbero agevolare la sua partenza. Ci sono diverse società interessate al francese, soprattutto inglesi. Piace anche al Paris Saint Germain, nelle ultime ore arrivano indiscrezioni di mercato in merito al possibile interesse del Liverpool per il francese. La società inglese sarebbe pronta a investire circa 15 milioni di euro per il cartellino del centrocampista. Una somma che ritornerebbe utile alla Juventus per acquistare uno dei giocatori seguiti dalla società bianconera in questo calciomercato estivo. Parliamo di Filip Kostic, centrocampista dell'Eintracht Francoforte, in scadenza di contratto con la società tedesca a giugno 2023.

La Juventus potrebbe acquistare Kostic

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe cedere Rabiot al Liverpool per circa 15 milioni di euro. Soldi che potrebbero ritornare utili per acquistare Filip Kostic, che avrebbe già un'intesa con la società bianconera per un contratto da circa 3 milioni di euro netti compresi i bonus fino a giugno 2025.

Mancherebbe quello con l'Eintracht Francoforte, che la società tedesca valuta circa 20 milioni di euro. Il centrocampista dopo una stagione importante con la società tedesca in cui ha dato un contributo evidente nella vittoria dell'Europa League sarebbe pronto ad una nuova esperienza professionale. Ad agevolare la sua partenza anche il contratto in scadenza a giugno 2023.

Il mercato della Juventus

Si valuta anche un altro rinforzo importante per il settore avanzato. Parliamo di Niccolò Zaniolo, che è in scadenza di contratto a giugno 2024 con la Roma e che secondo gran parte dei giornali sportivi difficilmente prolungherà la sua intesa contrattuale con la società romana. La valutazione di mercato è di circa 60 milioni di euro ma potrebbero essere inserite anche delle contropartite tecniche da parte della Juventus. Alla Roma piacciono Arthur Melo e Moise Kean.