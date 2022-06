L'Inter è stata finora la protagonista di questi primi giorni di mercato. Tante le operazioni chiuse in entrata dalla società nerazzurra e che saranno ufficializzate nei prossimi giorni, eccezion fatta per Romelu Lukaku, ufficializzato ieri per il Decreto Crescita. Proprio l'arrivo di "Big Rom" e quello possibile di Paulo Dybala crea abbondanza nel reparto avanzato. Per questo motivo, oltre ad Alexis Sanchez, dovrà uscire un altro giocatore tra Edin Dzeko e Joaquin Correa. Chi sembra avere più squadre interessate è il "Tucu", su cui sarebbe piombato il Napoli, che sta pensando all'argentino per sostituire Dries Mertens, che è in scadenza di contratto e con il rinnovo che difficilmente arriverà nei prossimi giorni.

Napoli su Correa

Uno dei giocatori che potrebbe lasciare l'Inter in questa sessione estiva di calciomercato è Joaquin Correa. Oltre agli acquisti, ora la società nerazzurra deve pensare anche a quelle che saranno le cessioni per fare cassa e sistemare il bilancio visto il diktat della proprietà di chiudere la sessione con un attivo tra i 50 e i 60 milioni di euro.

Sul "Tucu", secondo Il Mattino, avrebbe messo gli occhi il Napoli negli ultimi giorni. Le trattative per il rinnovo di contratto di Dries Mertens sembrano essere naufragate definitivamente, e gli azzurri cercano un elemento che possa accendere la fantasia dei tifosi partenopei. Il rendimento dell'argentino non è stato dei migliori nell'ultima stagione, con soli sei gol messi a segno, distribuiti tra l'altro in tre gare, con tre doppiette.

Troppo poco per lo sforzo fatto dall'Inter, che per portarlo a Milano ha versato nelle casse della Lazio 30 milioni di euro più bonus, con l'obbligo di riscatto scattato a febbraio.

Ausilio e Marotta non lo ritengono incedibile, ma bisognerà trovare un accordo sulle cifre e, soprattutto, convincere il classe 1994, allettato dall'idea di poter giocare con Lautaro Martinez e Paulo Dybala, suoi grandi amici.

Destino vuole, però, che l'arrivo della "Joya" possa essere legato proprio al suo addio ai nerazzurri.

Le cifre dell'affare

I rapporti tra Inter e Napoli sono ottimi e, dunque, se gli azzurri riusciranno a convincere Joaquin Correa l'affare potrebbe essere già definito in discesa. Non è da escludere che la fumata bianca possa arrivare con la stessa formula che portò Matteo Politano all'ombra del Vesuvio, in prestito con obbligo di riscatto.

Da trovare l'intesa sulle cifre, con il club meneghino che vorrebbe 30 milioni di euro, mentre il club di Aurelio De Laurentiis sarebbe pronto a mettere sul piatto 5 milioni di euro per il prestito oneroso con obbligo di riscatto fissato a 20 milioni di euro.