Dusan Vlahovic, in questi giorni, si trova in ferie e si sta riposando in vista della prossima stagione con la Juventus. Il numero 7 juventino, però, è stato uno degli ultimi bianconeri a partire per le vacanze. Infatti era rimasto per alcuni giorni a Torino per curare il problema agli addominali che lo ha tormentato nelle ultime settimane di campionato. Il bomber della Juventus è stato anche a Monaco di Baviera proprio per risolvere definitivamente il problema.

Adesso Vlahovic sta bene ed è in vacanza, anche se ha una tabella di marcia precisa per tenersi informa.

Il bomber serbo è un perfezionista e anche nel periodo di riposo sicuramente non trascurerà il lavoro. Inoltre, Vlahovic dovrebbe rientrare con qualche giorno in anticipo a Torino, rispetto all'inizio del ritiro della Juventus in programma il 4 luglio.

Anche Chiesa è al lavoro

In queste settimane, Dusan Vlahovic e compagni si stanno godendo le meritate vacanze. Ma c'è chi ancora varca i cancelli della Continassa e probabilmente lo farà per tutto il periodo estivo. Infatti, Federico Chiesa non avrà un vero periodo di riposo poiché continua a svolgere la riabilitazione per riprendersi dopo l'operazione al ginocchio. Il numero 22 juventino si prende di pausa solo i weekend, per il resto passa gran parte delle sue giornate al JTC.

L'obiettivo di Federico Chiesa sarebbe quello di tornare ad inizio settembre. Questo gli consentirebbe di essere quasi subito a disposizione di Massimiliano Allegri. Se Chiesa dovesse rispettare le tempistiche di fatto perderebbe solo le quattro gare di campionato che si disputeranno ad agosto. Dunque, è partito il countdown per rivedere il giocatore classe '97 con la maglia della Juventus.

La Juventus torna in America

Una volta che la Juventus riprenderà la preparazione il lavoro della squadra si dividerà tra Torino e gli Stati Uniti. Infatti, i primi allenamenti i bianconeri li svolgeranno al JTC, poi verso fine luglio voleranno negli States dove sono in programma tre importanti amichevoli.

Il primo appuntamento sarà in programma il 22 luglio contro il Deportivo Guadalajara: la sfida si giocherà a Las Vegas.

Mentre il secondo appuntamento sarà quello del 26 luglio in cui la Juventus si trasferirà a Dallas per giocare contro il Barcellona. La tournée americana si chiuderà poi con la sfida del 30 luglio a Los Angeles contro il Real Madrid.

Questi tre test serviranno a Massimiliano Allegri per mettere in pratica alcune novità tattiche e soprattutto per mettere minuti nelle gambe dei giocatori in vista dell'inizio della Serie A.