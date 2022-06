La dirigenza della Juventus sta lavorando in queste settimane sul calciomercato in vista della prossima stagione, con diversi obiettivi per tutti i reparti. Pogba e Di Maria restano le piste principali. In uscita potrebbero esserci Rugani, Alex Sandro e Pellegrini.

Juventus, il punto sul mercato reparto per reparto

La società piemontese lavora in particolar modo sulla difesa, molto dipenderà dall'ipotetico arrivo di un'offerta per De Ligt, il difensore viene valutato intorno agli 85 milioni: su di lui c'è il forte interesse da parte del Barcellona.

In caso di una sua eventuale partenza, la Juventus avrebbe già individuato i possibili sostituti, ovvero Milenkovic della Fiorentina o Koulibaly del Napoli, entrambi sono a un anno dalla scadenza del contratto.

Sulle corsie esterne difensive occhi puntati su Udogie e Molina (entrambi in forza all' Udinese) a destra, mentre per la sinistra circola l'ipotesi Emerson Palmieri, qualora dovesse partire uno fra Alex Sandro e Luca Pellegrini.

Il primo obiettivo per il centrocampo è Paul Pogba, il francese ormai pare vicino al ritorno a Torino. Dovrebbe firmare un contratto quadriennale a 8 milioni più bonus. I bianconeri sempre per la mediana studiano anche la pista Jorginho, il quale potrebbe lasciare il Chelsea a un anno dalla fine del suo contratto.

Da valutare sono inoltre le possibili cessioni di Rabiot e di Arthur.

In attacco il principale nome resta quello di Di Maria, la Juventus aspetta una risposta da parte dell'attaccante argentino: le ultime indiscrezioni parlano di un'offerta di 9 milioni per 13 mesi. Intanto pare molto difficile la conferma di Alvaro Morata, non è infatti stato - almeno per ora - trovato l'accordo con l'Atletico Madrid per un prolungamento ulteriore del prestito dello spagnolo, mentre il riscatto definitivo fissato 35 milioni non pare essere ipotizzabile.

La Juve inoltre sta cercando un vice-Vlahovic, ci sono diversi obiettivi in tal senso: Giovanni Simeone (del Cagliari ma finora in prestito al Verona) e Luis Muriel dell' Atalanta, sullo sfondo vi sarebbe pure Marko Arnautovic del Bologna.

Come potrebbe schierarsi la Juventus nella prossima stagione

Andiamo a vedere come potrebbe giocare la nuova Juventus per la prossima stagione qualora dovessero andare in porto le varie piste di mercato precedentemente ipotizzate (in grassetto gli eventuali nuovi arrivi): Szczesny; Cuadrado, De Ligt (Bonucci), Milenkovic, Emerson Palmieri; Locatelli (Zakaria), Pogba, Jorginho; Chiesa, Vlahovic, Di Maria.