Dopo l'accesso alla finale di Coppa Italia la Juventus è pronta a concentrarsi sul campionato e in particolare sull’importante scontro contro il Milan.

Questo match può dare ai bianconeri la possibilità di ritornare in lizza per il secondo posto in classifica. Il principale dubbio di formazione riguarda l'attacco, dove Kenan Yildiz sembra aver superato Federico Chiesa per affiancare Dusan Vlahovic. Il turco dovrebbe avere la sua grande chance di giocare dal primo minuto cosa che non accade dal 17 febbraio. Ma le novità più grandi riguarderanno il centrocampo dove Timothy Weah sarà titolare sulla destra, mentre Andrea Cambiaso agirà come mezzala.

Nessun cambio a centrocampo

Massimiliano Allegri confermerà lo stesso sistema di gioco e punterà sul 3-5-2, visto che la squadra è maggiormente equilibrata con questo modulo. In porta, Wojciech Szczesny farà il suo ritorno, mentre in difesa insieme a Federico Gatti ci saranno Gleison Bremer e Danilo. Daniele Rugani, invece, non dovrebbe trovare spazio in quanto Massimiliano Allegri faràsolo qualche piccolo cambio. Come per esempio a centrocampo, dove sulla destra ci sarà Timothy Weah che si è guadagnato una maglia da titolare dopo l’assist in Coppa Italia. In mezzo saranno confermati Manuel Locatelli e Adrien Rabiot e a completare il terzetto ci sarà Andrea Cambiaso. Il numero 27 juventino agirà come mezzala.

Mentre Filip Kostic si muoverà ancora sulla sinistra. In panchina, invece, ci sarà Arek Milik che avrà la possibilità di entrare a gara in corso. Il polacco è rivitalizzato dalla prestazione fornita in Coppa Italia contro la Lazio. Milik ha regalato la finale alla Juventus e si è scrollato di dosso la tensione di mesi che per lui sono stati parecchio difficili.

Infatti, il bomber polacco era ancora fermo all’espulsione contro l’Empoli che di fatto aveva spento i sogni di gloria della Juventus. Adesso, Milik è pronto a dare il suo contributo per questo finale di stagione che deve portare a raggiungere gli obiettivi stagionali.

Probabile formazione Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Weah, Cambiaso, Locatelli, Rabiot, Kostic; Yildiz, Vlahovic.

Vlahovic vuole sfatare il tabù Milan

La Juventus, nel match contro il Milan, ha la possibilità di tornare in corsa per il secondo posto in campionato. I bianconeri per arrivare alla matematica qualificazione in Champions League hanno bisogno di almeno 7 punti e per farli dovranno poter contare sui gol di Dusan Vlahovic. DV9, però, da quando è alla Juventus non ha mai segnato contro il Milan e oggi 27 aprile dovrà infrangere questo tabù e trovare la prima rete in bianconero contro i rossoneri.