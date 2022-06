L'ex centrocampista argentino Juan Sebastian Veron ha commentato il possibile approdo di Paulo Dybala all'Inter. Intanto nelle scorse ore Gigi Buffon è tornato a parlare della Juventus e del mondiale vinto con l'Italia nel 2006.

Veron su Dybala: 'Alla Juve non l'ho quasi mai visto decisivo, con Lautaro formerebbe una grande coppia'

Juan Sebastián Verón, ex centrocampista dell'Inter, è tornato a parlare della società milanese.

La "Brujita", in un'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, ha commentato principalmente la possibilità di vedere Paulo Dybala in casacca nerazzurra, affermando: "È sicuramente l’elemento che mancava alla squadra di Simone Inzaghi, è perfetto per agire da seconda punta e con Lautaro formerebbe una grande coppia argentina.

Diciamo che ha enormi qualità tecniche ma nella Juve io non ho quasi mai visto il Dybala decisivo come era stato a Palermo. Per le qualità che ha Dybala dev’essere uno dei top d’Europa, con lui l'Inter può puntare allo scudetto, ora si metta la maglia nerazzurra e pensi a diventare leader nel gruppo".

Gianluigi Buffon: 'Quello che succede alla Juve fa sempre molto rumore'

Gianluigi Buffon è stato intervistato da France Football e tra i tanti argomenti toccati dall'attuale portiere del Parma, c'è stato spazio anche per la Juventus. L'ex bianconero ha detto della Vecchia Signora: "Perché la Juventus è coinvolta in tanti scandali? È una squadra che ha sempre una spada di Damocle sopra la testa, è sempre al centro dell’attenzione in Italia sia da parte dei suoi sostenitori che dei suoi avversari.

Quello che succede alla Juve fa sempre molto rumore".

Buffon ha poi parlato del mondiale 2006, confessando come l'espulsione di Zinedine Zidane nella finale che vinse l'Italia ai rigori, fu importante per permettere agli azzurri di imporsi e vincere la coppa.

Calciomercato Juventus, la pista Di Maria si starebbe raffreddando

Riguardo al Calciomercato, la Juventus apparirebbe sempre più distante da Angel Di Maria.

Secondo alcune indiscrezioni filtrate nelle scorse ore, l'argentino avrebbe procrastinato ancora la decisione sul proprio futuro, una volta terminate le vacanze estive, tuttavia la famiglia del "Fideo" starebbe spingendo per farlo andare in Spagna, pertanto potrebbe valutare l'offerta del Barcellona.

Qualora dunque l'operazione con l'esterno sudamericano dovesse definitivamente saltare, la compagine bianconera si concentrerebbe su uno tra Kostic dell'Eintracht Francoforte e David Neres, giovane laterale brasiliano in uscita dallo Shakhtar Donetsk.