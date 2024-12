Nelle scorse ore il giornalista Giovanni Capuano ha scritto su Panorama un editoriale dedicato alla Juventus e alle recenti dichiarazioni fatte dal ds Cristiano Giuntoli sulle ambizioni stagionali del club. Secondo Capuano il club bianconero non dovrebbe aspirare semplicemente a una qualificazione per la Champions League, specie dopo il mercato fatto in estate.

Capuano: 'Sentire Giuntoli parlare di obiettivo Champions dopo un mercato corposo non è consolatorio'

Il giornalista sportivo Giovanni Capuano ha dedicato un editoriale sul portale di Panorama alla Juventus e alle recenti dichiarazioni fatte dal ds Cristiano Giuntoli in merito agli obiettivi del club bianconero in questa stagione: "Al netto delle dichiarazioni di facciata, il piatto piange e non è consolatorio per nessuno ascoltare Cristiano Giuntoli, architetto della rosa consegnata a Thiago Motta, spiegare che l’obiettivo stagionale è entrare nelle prime quattro posizioni per prendersi il pass per la prossima Champions League.

Troppo poco a fronte di un’estate di massicci investimenti".

Capuano ha poi proseguito nel suo editoriale, sottolineando come Thiago Motta sia sostanzialmente finito sotto il fuoco della critica per alcune scelte fatte nella gara con il Lecce e per una compatibilità mai sbocciata con il centravanti dei bianconeri Dusan Vlahovic. Inoltre secondo il giornalista, il tecnico italo brasiliano starebbe tentando di mettere insieme i pezzi di un progetto pensato male da un ds a cui era stato dato il compito di far rinascere una squadra con investimenti per 200 milioni di euro.

Tra questi compare anche l'investimento fatto per Teun Koopmeiners, centrocampista che - secondo lo stesso Capuano - starebbe rendendo meno rispetto a quanto si poteva pensare da un calciatore che l'Atalanta ha tentato fino alla fine di non cedere al club bianconero.

Il giornalista si è infine domandato retoricamente a chi dovrebbe essere attribuito tra Thiago Motta e Cristiano Giuntoli l'acquisto di Douglas Luiz, centrocampista costato 50 milioni di euro che a oggi apparirebbe come un oggetto misterioso.

Juve, i tifosi rispondono a Capuano: 'Non capisco questo clamore per le parole di Giuntoli, ci sono diverse società superiori'

Le parole scritte da Capuano hanno catturato l'attenzione di vari tifosi della Juventus: "Questo clamore per le parole di Giuntoli non lo capisco; veramente pensavate che cambiando l’allenatore la Juve sarebbe diventata competitiva per il campionato?

Ci sono almeno tre squadre superiori a livello societario, rosa e panchina, forse anche quattro. Ben risvegliati", sostiene un utente su X.

Un altro poi aggiunge: " Noi siamo la Juventus. L’ambizione del quarto posto è dei mediocri, di chi vince il campionato finendo terzi, non la nostra".