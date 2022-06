L'Inter è molto attiva sul mercato sia per quanto riguarda le operazioni in entrata, sia per quanto riguarda quelle in uscita. Il reparto che potrebbe essere rivoluzionato è quello avanzato, vista la possibilità di vedere insieme Lautaro Martinez, Romelu Lukaku e Paulo Dybala. Inevitabilmente, però, devono esserci delle uscite e, oltre ad Alexis Sanchez, che potrebbe rescindere il contratto, un altro calciatore chiacchierato sul mercato nelle ultime ore è Joaquin Correa. L'argentino piace molto in Francia, nello specifico al Marsiglia del tecnico Sampaoli, suo connazionale.

Anche la Fiorentina si sta muovendo in cerca di un centravanti alla luce del mancato riscatto di Piatek. I viola stanno seguendo diverse piste e l'ultima porterebbe a Marko Arnautovic, nonostante il Bologna non voglia privarsene.

Correa in uscita

Uno dei giocatori che potrebbe lasciare l'Inter in questa sessione estiva di calciomercato è Joaquin Correa. Il "Tucu" rischia di trovare poco spazio qualora dovessero concretizzarsi i colpi Romelu Lukaku e Paulo Dybala e lui vuole giocare con continuità per non perdere il posto nella Nazionale argentina in vista del Mondiale in Qatar a dicembre. Il giocatore è arrivato un anno fa dalla Lazio per oltre 30 milioni di euro ma il rendimento è stato molto altalenante, condizionato anche da diversi problemi fisici, con 6 gol messi a segno in campionato, tra l'altro distribuiti in tre partite con tre doppiette.

Il suo futuro potrebbe essere in Francia, con il Marsiglia che avrebbe fatto un sondaggio nelle ultime ore, visto che il giocatore piace molto a Jorge Sampaoli, suo connazionale e tecnico della squadra francese. Il giocatore sarebbe restìo e vorrebbe restare a Milano ma inevitabilmente uno tra lui e Edin Dzeko, oltre a Sanchez, dovrà andare via.

L'OM nei prossimi giorni potrebbe fare un tentativo concreto proponendo un prestito con diritto di riscatto fissato tra i 15 e i 18 milioni di euro più bonus.

Fiorentina su Arnautovic

Anche la Fiorentina sta lavorando per rinforzare il proprio reparto avanzato. I viola devono sostituire Piatek, che non sarà riscattato dall'Herta Berlino e il nome caldo nelle ultime ore sarebbe quello di Marko Arnautovic.

Nell'ultima stagione il bomber austriaco ha fatto molto bene, mettendo a segno 14 reti in 33 partite di campionato e proprio per questo motivo il Bologna non vorrebbe privarsene. Non essendo più giovanissimo, però, in caso di proposta allettante difficilmente i rossoblu rifiuterebbero. Il club di Rocco Commisso è pronto a mettere sul piatto il cartellino di Kouamé, che ai felsinei piace da diverso tempo. Un affare che, nelle intenzioni dei toscani, dovrebbe andare in porto con uno scambio alla pari.