Il Crotone nella seconda amichevole stagionale vince per 10-0 contro lo Sporting Caraffa e intanto accoglie due nuovi acquisti. Arrivano in rossoblù l'attaccante Guido Gomez dalla Triestina e l'esterno Maxime Francoise Giron dal Palermo. Addio ufficiale invece per il difensore Ionut Nedelcearu, trasferitosi proprio al Palermo.

Un'altra doppia operazione potrebbe vedere protagonisti i rossoblù nelle prossime ore, con l'esterno Vasile Mogos che potrebbe andare al Sudtirol, mentre farebbe il percorso inverso l'esterno Filippo De Col.

Crotone, possibile scambio Mogos-De Col

Tra i possibili acquisti del Crotone potrebbe esserci l'esterno Filippo De Col. Il calciatore del Sudtirol potrebbe essere inserito nella trattativa che farebbe arrivare in biancorosso Vasile Mogos. Il calciatore romeno, in uscita dagli squali, potrebbe accettare l'offerta del Sudtirol, garantendosi la possibilità di continuare a giocare in Serie B.

La partenza di Vasile Mogos è stata confermata nelle ultime ore anche dallo stesso presidente Gianni Vrenna in occasione della conferenza stampa di presentazione della campagna abbonamenti 2022-2023.

Gomez si annuncia sui social come nuovo giocatore del Crotone

Il Crotone avrà ha nuovo attaccante, si tratta di Guido Gomez ormai ex calciatore della Triestina.

La punta, dopo tre anni con gli alabardati con 94 presenze e 27 reti, vestirà la maglia degli squali.

L'arrivo è stato annunciato in un video sui canali social del Crotone, nel quale a parlare è lo stesso attaccante. "Ciao a tutti tifosi rossoblu! Sono contentissimo di essere arrivato in questa calorosa città, un abbraccio e forza squali".

Giron arriva in Calabria

Dopo una sola stagione al Palermo l'esterno Maxime Francoise Giron lascia la Sicilia e arriva in Calabria. Il calciatore è stato al centro di uno scambio: in senso opposto, il difensore Ionut Nedelcearu è passato ai rosanero.

Nello scorso campionato Giron è stato protagonista della promozione in Serie B dei siciliani collezionando 34 presenze con un gol e 4 assist.

Le altre operazioni

Il Crotone ha operato nelle ultime ore altre cessioni. A trasferirsi all'Audace Cerignola è stato il trequartista crotonese Zak Ruggiero. Nuova esperienza anche per il difensore Cosimo Spezzano, trasferitosi in prestito al Ravenna. Cessione a titolo temporaneo anche per l'attaccante Marco Spina, che giocherà con il Gubbio in prestito fino al termine della stagione.

Sembrano essere incedibili in casa rossoblù invece tre elementi: si tratta dell'attaccante Augustus Kargbo e dei centrocampisti Jacopo Petriccione e Luis Rojas.