Il Crotone da qualche settimana ha ripreso a macinare gioco e vittorie. A parlare della formazione rossoblù e dell'andamento del campionato di Serie C nelle ultime ore è stato l'ex Direttore Sportivo dei calabresi Giuseppe Di Bari, nel corso della trasmissione “A Tutta C” in onda sulle frequenze di TMW Radio.

Un Crotone in ripresa

La Serie C si conferma un campionato imprevedibile e strappare la vittoria, giornata dopo giornata, non è mai facile. "Sono in attesa di qualche situazione - ha dichiarato Giuseppe Di Bari - ma nel frattempo osservo e guardo quelle che sono tutte le tematiche della Serie C.

L'unica squadra che sembra aver trovato il ritmo giusto è il Benevento. Avellino, Trapani e Catania, che hanno investito somme considerevoli, non stanno rendendo come ci si aspettava. Tuttavia, l'Avellino sta mostrando segni di recupero. Altre squadre, come il Cerignola, hanno avuto un notevole sviluppo. Ci sono diverse compagini in questo girone che si stanno mettendo in evidenza per il loro livello tecnico".

Riguardo alla propria ex società poi Di Bari ha spiegato: "Il Crotone sta risalendo la classifica, nonostante le difficoltà iniziali. Alla fine, sarà una battaglia tra molte squadre, perché secondo me tutte le prime sette hanno le possibilità di giocarsela fino in fondo".

Di Bari parla del tecnico Baldini

Nel Girone B c'è un altro ex Crotone che ha lavorato con il direttore sportivo nello scorso torneo, si tratta di Silvio Baldini attuale allenatore del Pescara, e proprio di lui ha parlato Di Bari.

"Il Pescara sta attraversando una fase complessa in questo periodo della stagione sportiva - ha rimandato Giuseppe Di Bari -, sta affrontando qualche difficoltà, come si suol dire.

Conosco approfonditamente Baldini. La squadra sta riscontrando alcune problematiche nei risultati, ma ciò che ha ottenuto all'inizio è stato straordinario. Per me alla fine la vittoria finale se la giocheranno le prime quattro in classifica, l’Entella, la Torres, la Ternana e il Pescara.

Crotone in campo a Messina

Intanto nelle prossime ore il Crotone scenderà in campo contro il Messina allo Stadio Franco Scoglio - San Filippo - nel turno della 23^ giornata di Serie C in programma questo lunedì 20 gennaio alle ore 20:30.

La sfida sarà diretta da Roberto Lovison della sezione AIA di Padova. L'arbitro sarà coadiuvato dagli assistenti Giulia Tempestilli di Roma 2 e Michele Piatti di Como, il quarto ufficiale sarà Adrian Lupinski di Albano Laziale.