Fine settimana di novità per il Crotone, che ha presentato due volti nuovi e una riconferma: si tratta dell'attaccante Cosimo Chiricò e del portiere Paolo Branduani arrivati da Padova e Catanzaro e di Vladimir Golemic, fresco di rinnovo ma già da quattro stagioni in rossoblù.

In uscita gli squali hanno salutato il portiere Francesco D'Alterio, passato in prestito al Sangiuliano City, inoltre potrebbero cedere, nelle prossime ore, il difensore Ionut Nedelcearu al Palermo. In settimana, inoltre, potrebbe essere annunciato il nuovo Direttore Sportivo.

Crotone, Nedelcearu verso l'addio

Il Crotone presto potrebbe separarsi dal difensore Ionut Nedelcearu. Il calciatore, arrivato nell'estate 2022, è ora nel mirino del Palermo.

Il romeno, che ha un valore di mercato di circa 1,5 milioni di euro, è stato seguito nei giorni scorsi anche dal Pisa, dallo Steaua Bucarest e dal Lech Poznan. Difficilmente Ionut Nedelcearu rimarrà in Calabria in Serie C, specie viste le pretendenti che militano nella categoria superiore.

Già ufficiale invece la partenza dell portiere della Primavera rossoblù Francesco D'Alterio. Il calciatore si è ufficialmente trasferito in prestito fino al 30 giugno 2023 al Sangiuliano City. Invece l'attaccante Nicola Nanni, dopo essere rientrato dal prestito alla Lucchese, è stato ceduto a titolo definitivo all'Olbia.

Crotone, in arrivo il nuovo Direttore Sportivo

Intanto potrebbe arrivare nelle prossime ore l'annuncio del nuovo Direttore Sportivo del Crotone. A rivelarlo durante la conferenza stampa di presentazione dei nuovi acquisti è stato il Direttore Generale, Raffaele Vrenna. Si tratta di una figura sulla quale vige ancora il massimo riserbo.

Intanto sono arrivate le prime parole da rossoblù per Cosimo Chiricò. "Sono qui e ringrazio la società per la fiducia. Arrivo a Crotone con mentalità vincente, ho fame".

Entusiasmo anche per il portiere Paolo Branduani. "Questa è una società importantissima. Arriva da due brutte annate. Siamo venuti qui per cercare di riportare entusiasmo per cercare di ritornare nelle categorie che competono".

Le altre possibili operazioni rossoblù

Con la cessione di Marco Festa al Pordenone a difesa della porta rossoblù potrebbe arrivare l'estremo difensore Andrea Dini, nello scorso torneo in forza prima al prima al Padova e successivamente alla Juve Stabia.

Sulle corsie laterali il Crotone starebbe trattando con la Spal per l'acquisto di Riccardo Spaltro.

Nuova avventura intanto per Antonio Galardo. Dopo le dimissioni annunciate nei giorni scorsi, l'ex membro dello staff rossoblù sarà il nuovo Direttore Sportivo dell'Isola di Capo Rizzuto in Eccellenza calabrese.