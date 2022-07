La Juventus è attesa da un lavoro importante in questi giorni per definire le prime cessioni del Calciomercato estivo. È stata recentemente annunciata la rescissione consensuale del contratto di Aaron Ramsey. Il gallese potrebbe andare a guadagnare un indennizzo di circa 3,5 milioni di euro, mentre la Juventus andrebbe a risparmiare almeno 5 milioni di euro se consideriamo l'ingaggio lordo del gallese. Oltre al centrocampista, potrebbero lasciare Torino Arthur Melo e Nicolò Rovella. Dalle loro eventuali cessioni la società bianconera troverebbe una somma importante da investire sul mercato, non solo nell'acquisto di un centrocampista bravo nell'impostazione di gioco, ma anche di due rinforzi per il settore avanzato.

Potrebbe arrivare un vice ma anche un supporto a Vlahovic. A tal riguardo, piace Nicolò Zaniolo, centrocampista della Roma in scadenza di contratto a giugno 2024. Diversi giornali sportivi parlano di una possibile intesa sulla base di un prestito oneroso a circa 10 milioni di più riscatto a 37 milioni di euro. Sul giocatore, però, ci sarebbe anche il Tottenham di Conte che, come la Juventus, è impegnato ad alleggerire una rosa che ha diversi giocatori non considerati utili al progetto sportivo inglese.

Zaniolo piace al Tottenham e alla Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato Antonio Conte potrebbe sfidare sul mercato la Juventus per l'acquisto di Nicolò Zaniolo. Il centrocampista della Roma piace al Tottenham, che vuole qualità offensiva da aggiungere ai vari Son, Richarlison e Kane.

Il 23enne è in scadenza di contratto a giugno 2024 e potrebbe lasciare la Roma durante il calciomercato estivo. Il giocatore gradirebbe l'eventuale trasferimento alla Juventus, ma molto dipenderà anche dall'offerta della società bianconera. La Roma vorrebbe almeno 47 milioni di euro per il giocatore, la Juventus vorrebbe spendere circa 40 milioni di euro, magari con l'aggiunta di qualche bonus facilmente raggiungibile.

Le esigenze della Juventus, però, riguardano anche altri ruoli, in particolar modo l'acquisto di un vice Vlahovic. Il titolare bianconero non ha giocato la seconda amichevole negli Stati Uniti contro il Barcellona dopo aver saltato il match contro il Chivas Guadalajara. Allegri sta cercando di gestirlo, ma è evidente che nei primi tre mesi di stagione avrà bisogno di un vice, considerando che la Juventus dovrà giocare 21 partite, 15 in campionato e 6 in Champions League.

Il mercato della Juventus

La Juventus lavora all'acquisto di un vice Vlahovic. Piace Andrea Belotti, ex giocatore del Torino attualmente senza società. Il preferito sarebbe Alvaro Morata, che non è considerato un titolare nell'Atletico Madrid e potrebbe lasciare la società spagnola in prestito con riscatto a circa 20 milioni di euro.