Fine settimana con poche novità per il Crotone di Franco Lerda. La formazione rossoblù nei prossimi giorni si radunerà in città per le visite mediche di rito, per poi partire alla volta del ritiro estivo di Villaggio Baffa.

In queste ultime ore stanno comunque arrivando delle indiscrezioni di mercato che parlano di una presunta trattativa tra Crotone e Monopoli per uno scambio tra il portiere Gianluca Saro e il difensore Matteo Arena.

Invece starebbe perdendo quota l'interesse degli squali per il centrocampista Pompeu Da Silva Ronaldo, con le attenzioni dei rossoblù che ora sarebbero rivolte sul compagno di reparto e di squadra Jacopo Dezi.

Crotone, presunta trattativa col Monopoli

Con l'arrivo in rosa dell'esperto estremo difensore Paolo Branduani dal Catanzaro, il Crotone dovrebbe cedere uno tra Gianluca Saro e il rientrante Gian Marco Crespi.

Sembra che la società pitagorica stia lavorando ad uno scambio con il Monopoli. In biancoverde dovrebbe andare Saro, mentre in Calabria dovrebbe arrivare il difensore Matteo Arena. Quest'ultimo è un calciatore di 23 anni che in passato ha anche vestito la maglia del Foggia.

Nella stagione appena conclusasi, Arena ha collezionato con il Monopoli 26 presenze e 5 reti.

Ronaldo-Crotone, trattativa bloccata

Nei giorni scorsi sembrava prossima ad una fumata bianca la trattativa tra il Crotone e il Padova per il centrocampista Pompeu Da Silva Ronaldo, invece pare che si sia improvvisamente arenata.

Il calciatore brasiliano, capitano dei biancoscudati, non rientra nei piani del club per il torneo 2022-2023. Il Crotone, che inizialmente si era mostrato interessato, non avrebbe però affondato il colpo, facendo scemare l'interesse. Parallelamente i rossoblù avrebbero spostato le loro attenzioni sul centrocampista Jacopo Dezi, anche lui in uscita dalla squadra veneta.

Dezi potrebbe dunque tornare al Crotone dove ha già militato per due stagioni dal 2013 al 2015.

Crotone, le altre operazioni: piace Ganz

A centrocampo, il nome più gettonato sarebbe quello di Theophilus Awua. Il centrocampista della Pro Vercelli è stato in Calabria nella stagione 2021/2022 con la formula del prestito. Le sue buone prestazioni avrebbero convinto gli squali a provare ad acquistarne il cartellino.

In attacco, il nome nuovo sarebbe quello di Simone Andrea Ganz, punta del Lecco. In difesa si andrebbe verso la cessione di Ionut Nedelcearu (presumibilmente all'estero) e Vasile Mogos ad un club di Serie B.

In mediana, dopo la cessione di Nahuel Estevez al Parma, potrebbe concretizzarsi anche l'addio di Luca Calapai, anche lui corteggiato dai gialloblu. Dal club ducale potrebbe comunque arrivare a Crotone l'esterno Filippo Costa, seguito anche dal Catanzaro.