Nasce un nuovo Crotone, una squadra con nomi importanti per la categoria. La squadra che affronterà il torneo di Serie C sarà composta da elementi di esperienza, almeno seguendo le indicazioni fornite dalle trattative di mercato. In attacco il Crotone avrebbe individuato in Simone Andrea Ganz del Lecco un profilo utile. In mezzo al campo gli squali punterebbero all'acquisto a titolo definitivo del centrocampista Theophilus Awua dalla Pro Vercelli.

Crotone, Ganz per l'attacco

Già in passato il suo nome era stato accostato al Crotone, si tratta dell'attaccante Simone Andrea Ganz, figlio dell'ex punta Maurizio Ganz.

Il calciatore, attualmente al Lecco, è reduce da una stagione importante che lo ha visto raccogliere 32 presenze con 14 reti. Una punta con esperienza, un calciatore che in terza serie può fare la differenza. Nel torneo di Serie B 2015-2016 la punta è salita alla ribalta con la maglia del Como portando a segno ben 16 reti, poi qualche passaggio a vuoto e l'approdo in Serie C dove nelle ultime due stagioni tra Mantova e Lecco sembra essersi ritrovato.

Awua pista concreta

Che il Crotone sia interessato all'acquisto del cartellino del centrocampista Theophilus Awua non è più un mistero. A confermarlo nei giorni scorsi è stato il Direttore Generale Raffaele Vrenna. Il calciatore, in prestito in Calabria nell'ultima stagione, ha fatto ritorno al club di Vercelli.

Ora il Crotone starebbe cercando di trovare l'offerta giusta che possa permettergli un definitivo approdo in rossoblù. Sullo sfondo il Crotone terrebbe aperta la lista che porta al centrocampista Pompeo Da Silva Ronaldo del Padova con il grande colpo che porterebbe però il nome di Michele Castagnetti della Cremonese in un possibile scambio alla pari che porterebbe il calciatore grigiorosso in Calabria e in senso opposto l'attaccante Augustus Kargbo alla corte del tecnico Massimiliano Alvini.

Crotone, le altre trattative

In difesa il Crotone guarderebbe con fiducia al rinnovo di contratto di Giuseppe Cuomo, calciatore seguito anche da Sudtirol e Parma. Sulle fasce Filippo Costa del Parma potrebbe rappresentare un nome valido, anche se sarebbe seguito anche dal Catanzaro. A centrocampo ad emergere nelle ultime ore sarebbe stata l'ipotesi di un ritorno in rossoblù del centrocampista Jacopo Dezi, ora al Padova.

Sulla trequarti il nome nuovo sarebbe invece quello di Mohamed Laaribi del Novara. Per un centrocampista che potrebbe arrivare uno ha dato ufficialmente il suo addio alla Calabria: si tratta del capitano rossoblù Nahuel Estevez che si è accasato al Parma dopo essere stato riscattato dai rossoblù dall'Estudiantes.