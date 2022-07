In queste settimane il nome di Nicolò Zaniolo è stato accostato insistentemente alla Juventus. I bianconeri avrebbero già avuto dei contatti per arrivare al giocatore classe '99 e starebbero valutando la formula giusta per convincere la Roma. Tra le parti non è da escludere nemmeno l'inserimento di alcune contropartita tecnica. In alternativa c'è la possibilità che la Juventus possa proporre un prestito con obbligo di riscatto.

Intanto, stando a quanto riporta il Corriere dello Sport, Nicolò Zaniolo avrebbe confidato a delle persone a lui vicine di sentirsi abbastanza sicuro di passare alla Juventus.

La Juventus in pressing per Zaniolo

La Juventus, dopo aver messo a segno il colpo Angel Di Maria, sta cercando di arrivare a un nuovo esterno offensivo. Il nome preferito sarebbe quello di Nicolò Zaniolo. La società bianconera avrebbe già mosso i primi passi verso il giocatore della Roma: mister Massimiliano Allegri vorrebbe fortemente il giocatore classe '99 perciò la dirigenza sta cercando di accontentare il suo allenatore.

Secondo alcune recenti indiscrezioni, lo stesso Zaniolo avrebbe confidato recentemente ad alcune persona di sua conoscenza di essere abbastanza certo di approdare a Torino. Già nei giorni scorsi Leggo aveva raccontato di una presunta confessione del giocatore ad amici di avere la volontà di passare alla Juventus.

Zaniolo, in questi giorni, è in vacanza e il 2 luglio ha avuto modo di festeggiare anche il proprio 23° compleanno. Il giocatore classe '99 ha ricevuto anche gli auguri di Moise Kean. I due sono molto amici e chissà che non possano ritrovarsi proprio alla Juventus. Kean, in una Instagram Stories, ha fatto gli auguri a Zaniolo scrivendo: "Tanti auguri fratellone".

Il giocatore della Juventus ha aggiunto anche l'emoji delle dita incrociate. Proprio questo simbolo ha scatenato la fantasia di alcuni tifosi della Juventus che hanno letto in questa emoticon un indizio di mercato.

In calo le quotazioni di Kostic

La Juventus, nella sua ricerca di un esterno d'attacco, ha sondato diversi nomi.

Oltre a Zaniolo e Berardi, i bianconeri avrebbero valutato anche Kostic. Ma le quotazioni del giocatore serbo sarebbero in calo.

Infatti, con l'apertura della Roma alla cessione di Nicolò Zaniolo, la Juventus potrebbe abbandonare la pista che porta a Filip Kostic. Con l'eventuale arrivo di Zaniolo Massimiliano Allegri non avrebbe più bisogno di un ulteriore giocatore in quella zona di campo, in cui dovrebbe essere anche Angel Di Maria.