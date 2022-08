La prima settimane di agosto potrebbe portare alcune novità tra le fila del Crotone. La formazione calabrese, reduce dal successo (3-2) nell'ultimo test amichevole contro la Primavera del Lecce, starebbe provando a concludere alcune operazioni di mercato.

Delle possibili ufficialità potrebbero giungere nelle prossime ore, ad annunciarlo nelle scorse ore è stato direttore generale Raffaele Vrenna. Tra queste operazioni potrebbe esserci anche l'arrivo di un attaccante di qualità ed esperienza per la categoria.

Crotone, la fiducia di Vrenna

Il direttore generale Raffaele Vrenna analizza così le due settimane di allenamenti svolti nella sede di Viaggio Baffa, nella Sila crotonese.

"Il bilancio non può che essere positivo, soprattutto per l'ambiente che si è venuto a creare. La squadra sta rispondendo bene, manca ancora qualcosa. Nei prossimi giorni valuteremo come muoverci, potrebbero essere novità in settimana. La volontà è quella di concedere il prima possibile tutta la rosa al nostro allenatore".

Poi Vrenna junior ha aggiunto: "Lerda? Lavora molto, la squadra è sottoposta a grandi carichi e questo ci permetterà di crescere di condizione con il passare dei giorni. C'è entusiasmo anche tra i tifosi, nella prima giornata di prelazione della Campagna Abbonamenti sono state sottoscritte circa 200 tessere, è un buon risultato ".

Il Crotone cerca l'ariete

La priorità per la dirigenza rossoblù sarebbe al momento l'acquisto di un attaccante, una prima punta di peso che che possa fare la differenza.

In questo senso il Crotone starebbe operando a fari spenti.

Nei giorni scorsi erano stati accostati agli squali due attaccanti del Como, ossia Alessandro Gabrielloni ed Ettore Gliozzi. Anche Simone Andrea Ganz era stato avvicinato al Crotone, ma l'ex Lecco ha firmato di recente un contratto con la Triestina.

Potrebbe arrivare dalla Serie B il calciatore giusto per gli squali, che potrebbero puntare forte sulle motivazioni, ponendo sul piatto un lauto ingaggio oltre che la prospettiva di giocare in una squadra forte per cercare di vincere il campionato.

Le altre possibili operazioni

Non ci saranno solo entrate ma anche cessioni, utili per fare cassa ma anche per liberare posti i rosa. Potrebbero arrivare novità sulla vendita dell'esterno Vasile Mogos, seguito dal Sudtirol. Il club biancorosso avrebbe imbastito la trattativa sulla base di uno scambio di cartellini che porterebbe l'esterno Filippo De Col al Crotone.

Con il trasferimento di Davide Mondonico all'Ancona, il Crotone dovrebbe operare l'acquisto di un centrale difensivo. Il nome caldo sarebbe quello di Davide Bove, difensore in uscita dall'Avellino.