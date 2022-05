Il Crotone è chiamato a voltare pagina e farlo da subito. La stagione sportiva 2021-2022 si è conclusa con la retrocessione in Serie C, categoria dalla quale gli squali mancavano da ormai 13 anni. Per ripartire e ricostruire il futuro del club, il Crotone potrebbe riabbracciare una figura amata dai tifosi. Si tratta di Raffaele Vrenna, foglio del presidente Gianni Vrenna, uno degli artefici delle promozioni in Serie A del Crotone, uscito dalla società la scorsa estate per sposare il progetto della Pro Vercelli.

Crotone, innesto in società

Dopo aver mosso primi passi nella squadra della sua città, Raffaele Vrenna potrebbe ritornare a Crotone.

L'attuale Amministratore Delegato della Pro Vercelli sarebbe il nome caldo da inserire nei quadri societari dei calabresi per rilanciare il futuro del club. In estate, per scelta personale, motivate da divergenza di vedute con la proprietà, Raffaele Vrenna aveva salutato la città e i tifosi per ripartire dalla Pro Vercelli e dalla Serie C. Con il ritorno in terza serie degli squali il suo apporto potrebbe tornare utile ai rossoblù, con un ritorno sicuramente inaspettato ma gradito alla piazza. Lo stesso potrebbe essere ufficializzato già nella giornata di giovedì 12 maggio nel corso della programmata conferenza stampa del presidente Gianni Vrenna.

Crotone, prime voci di mercato

Con il tecnico Francesco Modesto che sembra prossimo all'esonero, nonostante un contratto in scadenza il 30 giugno 2023, il Crotone potrebbe ripartire da una nuova figura.

I profili accostati ai rossoblù nelle ultime giornate sarebbero quelli di Roberto Boscaglia, ex tecnico del Palermo e Bruno Cameo allenatore della Turris. Anche sul fronte della campagna acquisti estiva sembrebbero emergere alcuni nomi, uno di questi sarebbe l'attaccante croato Nikola Butic, calciatore svincolato ma reduce da una stagione al Lagnagno con 33 presenze e 7 reti.

Un calciatore che potrebbe invece rimanere a Crotone è l'attaccante Manuel Marras, che potrebbe essere acquistato dal Bari, club titolare del suo cartellino.

Calciatori aggrediti, tensione a Crotone

Le ultime ore hanno però fatto registrare un episodio spiacevole a Crotone. Alcuni calciatori sarebbero stati aggrediti da un gruppo di tifosi nella serata di martedì 10 maggio.

A confermarlo, in una nota, è stato lo stesso club crotonese. "Il Presidente Gianni Vrenna e tutto il Football Club Crotone, a seguito dell’episodio sgradevole di cui sono state vittime alcuni tesserati nella serata di martedì, esprimono la più ferma condanna verso la violenza in tutte le sue declinazioni e la piena solidarietà verso i ragazzi coinvolti".