La Juventus, in queste settimane, dovrà trovare un nuovo giocatore da inserire in attacco. Infatti, ad oggi i bianconeri hanno a disposizione solo Angel Di Maria, Dusan Vlahovic e Moise Kean. Ma in vista della gara d'esordio in campionato contro il Sassuolo Massimiliano Allegri rischia di avere solo El Fideo e il serbo, visto che l'italiano sarà squalificato. Per questo motivo urge un intervento sul mercato. La prima scelta della Juventus resta Alvaro Morata, ma arrivare allo spagnolo sembra tutt'altro che semplice. L'Atletico Madrid ha fatto intendere che il suo mercato è chiuso e non sembra intenzionato a privarsi del suo giocatore.

Perciò la Juventus sarebbe già al lavoro per un'alternativa e in queste ore starebbe ripensando a Luis Muriel, per il quale sarebbero stati riattivati i contatti.

La Juventus su Muriel

La Juventus, come alternativa ad Alvaro Morata, starebbe pensando a Luis Muriel. L'Atalanta valuta il colombiano circa 15 milioni di euro. Inoltre, i nerazzurri vorrebbero arrivare a Pinamonti e questo farebbe ipotizzare una cessione di Muriel. Il colombiano sarebbe ideale per la Juventus perché potrebbe fare sia l'esterno sia il vice-Vlahovic. Ma la speranza dei bianconeri sarebbe quella di arrivare ad Alvaro Morata che sarebbe la priorità di Massimiliano Allegri.

La Juve dovrebbe provare a fare almeno un altro tentativo per lo spagnolo.

Inoltre il 7 agosto i bianconeri e l'Atletico Madrid si incontreranno in amichevole a Tel Aviv perciò non è da escludere un contatto tra le parti per provare a sbloccare la situazione. Ma per ora Morata sembra destinato a rimanere ai "colchoneros": intanto lo spagnolo nella sfida contro il Manchester United ha fatto il suo ingresso nel secondo tempo fornendo anche un assist.

Inanto si cerca anche un centrocampista

La Juventus, oltre a cercare un attaccante, sarebbe al lavoro anche per trovare un nuovo centrocampista. Ma non è da escludere che gli arrivi in mediana siano due, questo dipenderà dai tempi di recupero di Paul Pogba.

Al momento, il club starebbe valutando solo l'acquisto di Leandro Paredes.

La Juventus lo vorrebbe in prestito secco, mentre il PSG vorrebbe circa 25 milioni. Adesso non resta che attende di capire come evolverà la situazione e qualcosa in più si capirà nelle prossime ore.

Infatti lunedì 1° agosto Paul Pogba andrà a Lione per sottoporsi a un consulto specialistico con Bertrand Sonnery-Cottet. Dopo questa visita si capirà quali sono i tempi di recupero del francese e a quel punto si intuirà qualcosa in più anche sul mercato della Juventus.