Puntellare la rosa a disposizione del tecnico Simone Inzaghi, così da ritornare ai vertici del calcio italiano e continuare il percorso di crescita in Europa. Sono queste le intenzioni dell'Inter, che sta lavorando sul fronte mercato per rendere maggiormente competitivo il proprio organico.

Napoli, nel mirino Fabian Ruiz

Nonostante l'arrivo di Asllani e Mkhitaryan, la società nerazzurra vorrebbe effettuare un altro colpo importante per completare la mediana a disposizione di Inzaghi. Sfumato Ederson che si è accasato all'Atalanta, il direttore sportivo Giuseppe Marotta starebbe seguendo l'evoluzione della situazione di Fabian Ruiz, centrocampista spagnolo in forza al Napoli che però non ha rinnovato il proprio contratto con il club partenopeo.

Per questo, l'ex Betis potrebbe lasciare la città azzurra durante questa sessione di mercato.

L'Inter sta monitorando la situazione ma deve fare i conti con le richieste importanti del patron Aurelio De Laurentiis che nonostante il contratto in scadenza, chiede almeno 20 milioni di euro per lasciar partire il centrocampista spagnolo. Inoltre, l'Inter deve far fronte a due aspetti importanti per intavolare una trattativa con il club azzurro: il primo è legato alla possibile cessione di Gagliardini che aprirebbe le porte per un nuovo acquisto in mediana, e il secondo legato al forte interesse della Juventus, che da settimane monitora il mediano azzurro per completare il centrocampo a disposizione di Massimiliano Allegri.

Inter, Sanchez avrebbe rifiutato il Siviglia

In casa Inter, tiene banco il futuro di Alexis Sanchez che dovrebbe lasciare Milano durante questa sessione di Calciomercato.

A differenza del suo compagno di nazionale Arturo Vidal che sarebbe ad un passo dal vestire la maglia del Flamengo, il Nino Maravilla vorrebbe continuare la sua carriera in Europa e giocare in top club europeo.

Il suo obiettivo sarebbe quello di ritornare in Spagna e giocare con la maglia del Barcellona, pronto ad una stagione importante per rilanciarsi in patria ma anche in Europa.

Da qui, l'attaccante cileno avrebbe rifiutato un'offerta dal Siviglia che avrebbe offerto anche tre milioni di euro all'Inter per il cartellino del calciatore.

Oltre al club andaluso, anche il Galatasaray aveva mostrato un interesse ma la destinazione non sarebbe gradita al calciatore.

Senza cessioni importanti come quelle di Sanchez e Pinamonti, i nerazzurri non possono virare fortemente su Paulo Dybala che resta l'obiettivo numero uno per puntellare l'attacco a disposizione di Inzaghi. La Joya è ambito da diverse squadre italiane come Roma e Napoli, ma anche da club stranieri come Manchester United ed Arsenal.