Nelle prossime ore, potrebbe esserci l'assalto decisivo del Bayern Monaco per Matthijs de Ligt. Il giocatore sembra aver scelto il club tedesco e per questo motivo il ds bavarese Salihamidzic è atteso a Torino per incontrare la dirigenza della Juventus. L'intenzione del Bayern Monaco sarebbe quella di chiudere l'operazione per il difensore olandese nel più breve tempo possibile. Ma per arrivare ad un'eventuale fumata bianca i tedeschi dovranno affrontare la Juventus. Infatti, il club bianconero vorrebbe 100 milioni e non sarebbe disposto a fare sconti.

La sensazione è che il Bayern possa offrire 90 milioni più bonus. Dunque, la distanza non sarebbe così elevata perciò non resta che attendere l'arrivo di Salihamidzic a Torino per capire se davvero le parti chiuderanno questa trattativa.

De Ligt vicino all'addio

La Juventus, nelle prossime ore, potrebbe cedere Matthijs de Ligt. Il difensore olandese avrebbe deciso di cambiare aria e il club bianconero sembra intenzionato ad accontentarlo. Ma la condizione per cedere de Ligt sembra chiara ovvero ricevere un'offerta soddisfacente. La Juventus vorrebbe incassare il più possibile per poi poter avere maggiore potenza sul mercato. L'intenzione dei bianconeri è quella di comprare un sostituto di valore di Matthijs de Ligt e soprattutto dare l'accelerata definitiva per Nicolò Zaniolo.

Infatti, la Juventus vorrebbe accontentare Massimiliano Allegri che vorrebbe chiudere il prima possibile la vicenda legata al difensore olandese per poter avere altri due nuovi acquisti nel più breve tempo possibile. Infatti, tra poco più di un mese la Juventus riprenderà il campionato e poter partire per la tournée americana con la rosa praticamente al completo sembra essere l'obiettivo di principale della dirigenza juventina e del tecnico livornese.

La Juventus vuole Zaniolo

La Juventus, in queste settimane, sta corteggiando e non poco Nicolò Zaniolo. Il da Cherubini ha incontrato anche l'agente del giocatore classe 99 per studiare quella che può essere l'offerta da presentare alla Roma. Le strade da percorrere sarebbero diverse un prestito con obbligo di riscatto, l'inserimento di una contropartita oppure un acquisto cash.

Questa ultima strada sarebbe percorribile solo con la cessione di Matthijs De Ligt. Mentre per quanto riguarda l'inserimento di una contropartita tecnica sembra esserci il no della Roma. Dunque, non resta che attendere di capire come evolverà la situazione dell'olandese che di fatto dovrebbe andare di pari passo con la possibilità di vedere dei nuovi acquisti in casa Juventus. Anche perché in caso di cessione per 100 milioni di euro i bianconeri avrebbero maggiore potenza di fuoco sul mercato.